多人運動2／藝人違規抽菸屢見不鮮 頑童小春校園內無視禁令惹議

周湯豪1與男性友人在台北內湖某公園網球場邊聊天邊抽菸。（圖／本刊攝影組）

「I人學長」周湯豪10月16日凌晨被時報周刊CTWANT直擊，與男性友人在台北內湖某公園網球場邊聊天邊抽菸，因屬於公共場所，實屬違法行為。其實，藝人抽菸早已不是新聞，但抽菸對健康的影響仍不容忽視。醫師指出，香菸中的尼古丁與焦油會破壞呼吸道黏膜，造成咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等症狀，長期下來更可能引發氣喘、肺氣腫、支氣管炎，甚至肺癌。尤其藝人長期使用嗓音或需維持良好體態，抽菸更容易影響聲帶與肺活量，對表演工作造成不良影響。

頑童MJ116成員小春先前曾被本刊拍到參加長庚科大校慶演唱會時，和工作人員大喇喇的在校園內抽菸，完全無視菸害防制法規定大專院校內不得吸菸的規定。

頑童MJ116成員小春在校唱空檔時，與工作人員一起在校園內抽菸。（圖／本刊攝影組）

《原子少年》冠軍男團U:NUS中的「雙高」成員高胥崴、高有翔，2023年1月也曾被目擊在練舞空檔多次外出解菸癮。兩人雖是當紅偶像，卻不擔心被粉絲認，直接在人來人往的台北市西門町拿下口罩熟練地掏出香菸、打火機在騎樓上解癮，還化身「低頭族」邊抽邊滑手機。

U:NUS中的「雙高」成員高胥崴、高有翔，兩人一起在西門町騎樓吞雲吐霧。（圖／本刊攝影組）

《全明星運動會4》藍隊成員許得瑋也曾帶著女友一起到室內羽球場與藍隊成員團練，趁著休息空檔當場抽起電子菸，無視了室內場所禁菸規定，以及隊友們的肺部健康。

許得瑋參加《全明星運動會4》時，帶著女友一起到室內羽球場與藍隊成員團練，趁著休息空檔當場抽起電子菸。（圖／本刊攝影組）

《時報周刊CTWANT》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

