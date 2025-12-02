多人點一盤老闆不爽店員瞪？日本旅遊觀光客超常犯5大NG行為要注意 餐廳·購物·交通防雷小提醒必收

文／景點＋張盈盈整理報導

去日本旅遊，難免會遇到一些令人摸不著頭緒的小插曲。比方說吃飯時店員突然冷眼瞪你；在服飾店試穿時店員全程盯著看；搭電車時旁人的表情看起來彷彿你做錯什麼——但你明明什麼壞事都沒做！這些不安、困惑與尷尬，往往不是誤會，而是你知不覺中踩到了「日本日常生活中的潛規則」，快記好本篇的叮嚀，日本旅遊少踩冤枉雷！

圖 / MOOK玩什麼頻道，以下同

日本旅遊氛圍輕鬆，也是國人最愛的旅遊目的地之一，但日本的禮儀文化卻相當細緻，尤其涉及餐廳、商店、溫泉、交通工具等公共空間，只要不小心忽略，就可能讓店員皺眉、讓他人側目。 以下整理出最容易被忽略、卻最常被觀光客誤踩的 日本5大NG行為，出發日本前務必收進口袋名單唷！

一、餐廳地雷：多人共食一份餐？店家其實很困擾





不少台灣人習慣與朋友「一起吃」，無論是因為胃口小、想多試幾道菜，或是節省預算，大家常會入座後問店家能否分食、借小碗。 然而 在日本餐廳，尤其是以吧台、個人份為主的店型，共食其實是一種NG行為。





為什麼共食會惹怒店家？





日本餐廳多半沒有低消，一個人點一份餐、佔一個座位，是理所當然的默契。 但當三個人坐下，只點一份餐、要三份小碗分食時，店家的考量點就出來了：



1.店家雖然沒有規定，但實際上「占了位置、卻不消費」

2.吧台座位有限，店家也難安排其他客人

3. 分食還會造成餐具額外清洗、人力負擔





所以，雖然不會把你趕出去，但很可能會面露難色、或冷冰冰地提醒。

想分食該怎麼做呢？ 建議入店前先詢問，有些餐廳願意、有些不行，問一句就能避免掉尷尬與冒犯。其次是選擇外帶，但要記得日本街上是不能邊走邊吃的。第三，可以現場吃完再走，尤其店家如果是有設立食物的立食區，就在那邊吃完是最保險。日本街區維持整潔不是偶然——掉在地上的食物殘渣、油漬、包裝垃圾，都會被視為影響市容，因此邊走邊吃被視為不禮貌行為。

二、購物地雷：試穿衣服與鞋子，要注意的小細節幫你整理好





到日本買衣服是很多人的旅行重點，但你知道試穿前還有一個「關鍵小物」需要注意嗎？那就是「試穿頭套」，當你進到試衣間，店員遞給你一個透明薄薄的塑膠薄套，那就是日本服飾店常用的「試穿頭套」。

它的用途是讓客人試穿衣服時避免底妝、口紅沾到衣服，保護商品的維持全新狀態，也讓客人不用擔心自己的妝被弄花， 如果你沒有主動戴、或不小心弄髒衣服，店員眼神自然會變得警戒——不是凶，只是怕衣服報銷！





試穿鞋子時也有小禮儀需要注意，無論台灣或日本，試鞋都建議務必穿襪子，不要讓腳汗、腳底直接接觸鞋子 若店家提供試穿用襪子，請妥善使用 ，日本店家對鞋子的清潔度極為重視，赤腳試鞋會讓店員非常困擾。

三、交通地雷：電車上「這幾件事」日本人最介意





日本電車便利、快速、準時，是旅客移動城市最重要的工具，但正因如此，電車上的禮儀非常明確而重要。日本電車最不能犯的行為如下：





1.大聲講電話、聊天

→ 日本人習慣安靜搭車，講電話絕對是大忌。





2.物品占位

→ 包包、戰利品放在座位上會被認為不尊重其他乘客。





3.行李箱阻礙動線

→ 大件行李應靠角落或行李架放置。

京都甚至曾公告公車禁止攜帶大型行李箱，就能知道當地人對空間禮儀有多重視。





4.手機勿發出響亮通知音

→ 大家習慣調成靜音，避免打擾他人。

京都甚至曾公告：公車禁止攜帶大型行李箱，就能知道當地人對空間禮儀有多重視。

這裡需要理解的是當地居民與觀光客的差異，你是旅客，但其他當地人是每天通勤、趕時間的上班族，多一份體諒的心，就更能維持好禮貌；日本交通工具的氣氛較安靜，就是希望讓忙碌的人能短暫休息，所以，做個「不打擾他人的旅客」，會讓你的日本旅程更和諧順利。

四、溫泉・錢湯地雷：下水前沒洗？刺青能不能泡？





溫泉是日本文化的重要一部分，規矩也比你想像得多！在當代把刺青作為流行、造型、紀念意義之餘，卻常耳聞一些有刺青的男性泡湯時被異樣的眼光注視，這是有原因的，一起來看看在日本泡湯要注意的事項！



刺青能不能泡溫泉？



日本對刺青仍保留部分刻板印象、與黑道相關聯，所以許多溫泉禁止刺青者入內，部分開放型溫泉允許小型刺青貼膚色貼布遮蓋後入場，大面積刺青建議提前查詢、選擇接納刺青的溫泉，避免到現場才被拒絕，那種失落可是比冷泉還刺痛。



泡湯前必做：先清洗身體



這就不單是禮貌問題，而是基本常識，入溫泉前洗掉灰塵、汗水，才不會汙染浴池，也是讓身體先適應水溫，避免不適。



日本澡堂雖然不能帶大浴巾入場，但可以帶小毛巾，只要注意不要讓毛巾浸入池中即可。



長髮者務必綁起來



避免髮絲掉入浴池，被視為不衛生，也可能被其他客人制止。

五、迪士尼地雷：不能全身Cosplay？拍攝規定要注意！





東京迪士尼是許多旅客夢想中的行程，但樂園裡頭也也有不容忽視的規範要注意喔！首先是「禁止商業拍攝」，在樂園現場拍照、錄影留念沒問題，但不能用專業器材拍攝商業用途影片（需要事先申請），不能做會干擾其他遊客的拍攝行為，為了安全起見也禁止使用自拍棒，迪士尼非常重視園區秩序與遊客體驗，因此一旦發現有違規事項，鄰近的工作人員一定會靠近制止並提醒。





還有一點要特別注意的是「大人不能 COS 成迪士尼角色」原因很簡單： 避免「偽官方角色」造成混淆 保護孩子在園區的幻想體驗 維護迪士尼專業演員的形象 但萬聖節期間就能盡情變裝，只要不妨礙他人、服裝安全即可！

出國旅行除了看風景、吃美食，了解當地文化與規範也是旅行的重要一部分喔！入境隨俗的心態也非常重要，儘管多數狀況日本人不會直接責備你，但他們會「用眼神說話」，而造成別人不舒服的感受也有損國家形象。玩日本時能掌握以上提醒的NG行為，可大大降低冒犯日本當地人、避免造成誤會與尷尬的時刻喔！

MOOK玩什麼頻道

