多位前經紀人控綜藝天后霸凌 「酒杯砸頭、24H奴役」集體提告互撕

最近南韓演藝圈爆出一起驚人職場霸凌，以幽默風趣著稱的喜劇女星朴娜勑，突然被好幾位曾經合作過的經紀人連番砲轟，集體出面指控她長年以來習慣對經紀人惡言相向，他們不僅得隨時待命，還被迫處理大量個人私事，長期遭受職場霸凌。朴娜勑喊冤反擊，指出遭敲詐勒索。

經紀人血淚控訴朴娜勑霸凌行徑

綜合韓媒報導，這些離職的經紀人血淚控訴朴娜勑，他們簡直是全年無休24小時待命，並且被迫擔任許多與演藝工作全然無關的跑腿任務，諸如採購食材、酒水飲料，甚至還得負責幫她清理派對後的殘局。其中，最讓外界嘩然的是，有經紀人拒絕喝酒反遭丟酒杯而受傷，甚至被羞辱痛罵。

雙方密談破局

雖然朴娜勑先前公開喊話「誤會都解開了」，但韓媒最新爆料指出，前經紀人團隊強烈打臉，直指所謂的「大和解」根本是朴娜勑單方面的說辭，儘管雙方曾閉門深談近3小時，但經紀人不僅連一句道歉都沒聽到，更沒達成任何協議。經紀人氣憤透露，當她們忍無可忍提出抗議時，朴娜勑方面竟直接攤牌：「那就提告吧！」事後看到朴娜勑的公開聲明更是感到完全傻眼，認為朴娜勑此舉只是為了操作輿論、拖延時間。

朴娜勑反控經紀人挪用公款

然而，朴娜勑本人堅決否認這些鋪天蓋地的指控，並透過媒體受訪強勢反擊，聲稱其中2位提告的經紀人工作1年多後離職，儘管已經領取離職金，事後卻獅子大開口要求分走公司2024年度營業額10%。對此，朴娜勑也準備好律師團隊，反控這2位前經紀人涉嫌挪用公款，金額高達2500萬韓元（約58.6萬台幣）。

