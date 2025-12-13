多位前經紀人控綜藝天后霸凌 「酒杯砸頭、24H奴役」集體提告互撕
最近南韓演藝圈爆出一起驚人職場霸凌，以幽默風趣著稱的喜劇女星朴娜勑，突然被好幾位曾經合作過的經紀人連番砲轟，集體出面指控她長年以來習慣對經紀人惡言相向，他們不僅得隨時待命，還被迫處理大量個人私事，長期遭受職場霸凌。朴娜勑喊冤反擊，指出遭敲詐勒索。
經紀人血淚控訴朴娜勑霸凌行徑
綜合韓媒報導，這些離職的經紀人血淚控訴朴娜勑，他們簡直是全年無休24小時待命，並且被迫擔任許多與演藝工作全然無關的跑腿任務，諸如採購食材、酒水飲料，甚至還得負責幫她清理派對後的殘局。其中，最讓外界嘩然的是，有經紀人拒絕喝酒反遭丟酒杯而受傷，甚至被羞辱痛罵。
雙方密談破局
雖然朴娜勑先前公開喊話「誤會都解開了」，但韓媒最新爆料指出，前經紀人團隊強烈打臉，直指所謂的「大和解」根本是朴娜勑單方面的說辭，儘管雙方曾閉門深談近3小時，但經紀人不僅連一句道歉都沒聽到，更沒達成任何協議。經紀人氣憤透露，當她們忍無可忍提出抗議時，朴娜勑方面竟直接攤牌：「那就提告吧！」事後看到朴娜勑的公開聲明更是感到完全傻眼，認為朴娜勑此舉只是為了操作輿論、拖延時間。
朴娜勑反控經紀人挪用公款
然而，朴娜勑本人堅決否認這些鋪天蓋地的指控，並透過媒體受訪強勢反擊，聲稱其中2位提告的經紀人工作1年多後離職，儘管已經領取離職金，事後卻獅子大開口要求分走公司2024年度營業額10%。對此，朴娜勑也準備好律師團隊，反控這2位前經紀人涉嫌挪用公款，金額高達2500萬韓元（約58.6萬台幣）。
更多鏡週刊報導
南韓教師崩潰受創！懲處學生抽菸被針對 恐龍家長狂嗆威脅「毀掉學校」
2600萬變臉超值！日本寫真女星公開整容細項 網讚對比照：真的非常努力
校園毒瘤大幫凶／惡質教師就是恐龍家長 嘉大附小校園霸凌案中案真相曝光
其他人也在看
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 12
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 29
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 82
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 110
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 27
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 11 小時前 ・ 8
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 5
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
54歲張鳳書消失3年近況曝！被問「是否回歸八點檔」 一句話給答案
54歲資深女星張鳳書昨（12）日現身高欣欣、李國超補辦婚宴，久違在公開場合露面，氣色狀態依舊良好。與新郎新娘交情超過30年的她，也被視為圈內老朋友齊聚的代表人物之一。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 12
下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 41
73歲廖峻三度中風哭了！澎澎揭他最新病況「裝12支支架」：撿回來的命
73歲的資深藝人廖峻今年4月三度中風，現由子女廖錦德等人接回家照顧，而廖錦德等家人，與自稱廖峻這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈，因財務問題對簿公堂。而廖峻昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視，受訪透露他最新病況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
郭婷婷曾被譽「徐若瑄接班人」現況曝 一度到居酒屋打工陷迷惘
【緯來新聞網】曾被譽為「徐若瑄接班人」的藝人郭婷婷，近日罕見接受訪談，談及過去在演藝圈走紅後的低潮與緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
掰了24年《大集合》！胡瓜「首出面鬆口」確定不續約：1/31最後一集
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，先前週刊報導雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製。對此胡瓜今出席新節目記者會也鬆口了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
陳偉霆「藏愛4年」未公開震撼原因曝 首認官宣生子：一切在計畫中
中國39歲男星陳偉霆近來憑藉跟趙露思搭檔合作《許我耀眼》，讓他的演藝事業再攀顛峰，至於感情方面，他與超模何穗緋聞傳了4年從未認愛，豈料首度官宣竟是生子，對此，陳偉霆在受訪時也曝光原因，坦言一切「都在計畫當中」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 110
柯震東也愛CORTIS！竟跟風喊「理解、成為蕭亞軒」 網：你最適合說
CORTIS為BTS（防彈少年團）的師弟團，成員們擁有辨識度極高的帥氣臉龐、具歌曲創作與編舞實力、大膽融合迷幻搖滾與嘻哈元素等，出道即爆紅，就連文素利、崔代勳等演員也忍不住在AAA頒獎典禮上告白並要求合照。由於台灣歌手蕭亞軒過往被封為「小鮮肉收割機」，台灣網友紛紛拿C...CTWANT ・ 2 天前 ・ 10
70kg→52kg逆天變身！MEI居然被老公叫妹仔？零復胖秘訣震撼公開！
最近 MEI 邱馨葦現身《女人我最大》節目花絮超爆笑！她說自己錄影那天穿得超減齡，結果出門前被老公阿弟吐槽一句：「今天怎麼穿得這麼像妹仔？」害她哭笑不得，又想想拿槍掃射他了。影片一出網友狂刷留言：「這女人我最大 ・ 1 天前 ・ 10
韓瑜46歲生日美成這樣！「唯一朋友」搭火車現身 感動告白：永遠愛你
藝人韓瑜12月9日迎來46歲生日，她在社群分享慶生點滴，感謝多年閨蜜何蓓蓓特地為她準備驚喜，直呼自己真的很幸福。照片中可見兩人合影笑容燦爛，還有被「清空」的草莓蛋糕，氣氛溫馨。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8