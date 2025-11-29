多位圈內人受害！謝震廷又失聯 友人急發文：看到人請馬上報警

謝震廷又失聯。（翻攝謝震廷臉書）

曾獲金曲新人的31歲歌手謝震廷近日爭議不斷，現在又有友人發文稱他失聯，「長期失聯、拒不回應、逾期未履行應盡之責後，已造成我方實質損害，相關事證我方均已完整留存」。

謝震廷又失聯！ 友人發文找人

謝震廷的友人昨（28）日發文指出，這陣子因為謝震廷這傢伙，很不好意思佔用媒體跟社會資源、實非得已、感激不盡。他隨後指出，謝震廷已經封鎖自己這邊所有人聯繫方式，「於長期失聯、拒不回應、逾期未履行應盡之責後，已造成我方實質損害，相關事證我方均已完整留存」。

多位圈內人受害！

謝震廷的友人也拜託大家，請看到他的朋友、前輩、老師、廠商、藝人、樂手、練團室、路人、素人 甚至是「東家、合作對象」，請立即聯繫我方，看到人請馬上報警留住人，協警在場避免其再度離席，我方會即時趕到現場，「當面把他該負責的部分處理完」。

謝震廷的友人也說，在他們這邊，上一次尋人時，謝震廷封鎖他們後，圈內多數前輩及多位友人第一時間主動通報他，因為這些人也曾遭遇過被謝震廷以相同方式對待未果之處境，「皆已由通報我之前輩朋友提供存證、由衷感謝」。

