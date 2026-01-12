多位綠委提《反滲透法》修法 陸委會：的確有急迫與必要性

陸委會副主委梁文傑指出，「所謂的匪諜無孔不入，比我們小時候要嚴重更多。」

直言中共統戰滲透更甚以往，對於多位民進黨立委提出《反滲透法》修正草案，陸委會副主委梁文傑表示，修法的確有急迫性與必要性，尤其《反滲透法》的規範要件特定、犯罪類型不足，跟不上中共手法。

梁文傑表示，「中共的手法，他永遠是比我們快。我們今天不管訂了什麼樣的規定，他都可以從我們的規定之中找到漏洞。罪行的列舉是有限的，但是中共可以叫在地協力者或他滲透的對象，所去做的事情是無限的。」

廣告 廣告

而《反滲透法》上路6年以來，檢察機關累積起訴127人，判決確定有罪者僅5人，平均刑度也只有3到6個月。

民進黨立委王定宇等人認為，相關案件被輕判，是因為《反滲透法》中沒有最低法定刑規定，因此提案明定最低1年刑度，也有立委提出擬參選人納入規範、增設國安專庭等；但引發國民黨立委質疑，修法可能造成寒蟬效應。

國民黨立委張智倫質疑，「為什麼在平常沒有選舉期間，這個偵查的人大概都不到50人。在選舉期間偵查的人數，居然高達400多個人？」

法務部參事謝志明說明，「至少就有兩條是跟選舉有關，我們在選舉查察的時候，其實是會加強力道，是盡量杜絕境外介選的可能性。」

梁文傑回應民進黨立委黃捷，「實體法裡面，我們不管怎麼規定，你最後都是變成是法官在判決的時候，他們按照他們自己的認定方式去處理。所以我覺得可能，陳冠廷委員的國安專庭提案，我們可以仔細考慮。」

另一方面，對於中國國台辦日前把內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，並將高檢署檢察官陳舒怡也列入台獨幫凶打手，梁文傑指出，中共以國家力量制裁或追訴個別人士，目前看不到具體效果，但也坦言會讓當事人有心理負擔。