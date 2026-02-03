即時中心／温芸萱報導

立院在野黨第十度阻擋1.25兆元國防特別條例，民眾黨自提版本卻搶先一讀，僅列6項採購、4000億元，未涵蓋後勤與訓練配套。對此，美國參議院軍委會主席維克、參議員蘇利文批評在野黨削減國防預算，並指藍營與北京交流恐向中共卑躬屈膝。律師陳怡凱也發文痛批，藍白試圖通過殘缺版預算難以取信國際社會。

立法院在野黨立委第十度強擋為期8年、總預算高達1.25兆元的國防特別條例，引發國內外高度關注。相較之下，民眾黨團自提版本卻搶先完成一讀並付委審查，內容僅列出6項軍備採購，包括海馬士多管火箭系統等，總額上限4000億元，並採取「一年一期」方式編列，與原本強調整體建軍規畫與長期配套的版本差距甚大。

國防部示警配套措施不足

國防部戰略規畫司長黃文啓中將1月27日即公開示警，民眾黨團版本僅止於裝備採購，卻未涵蓋人員、訓練、後勤與維保等配套措施，若立法院強行通過，恐使國防部窒礙難行，甚至衍生後續問題。

美國政要點名 批評刪減國防預算

據《中央社》報導，美方重量級人士，美國參議院軍事委員會主席、共和黨籍參議員維克（Roger Wicker）也透過社群媒體X直言，對台灣在野黨於立法院大幅刪減總統賴清德提出的國防預算感到失望。他指出，原始預算是為急需的關鍵武器系統提供資金，在中國威脅日益加劇的情況下，台灣立法院應重新審慎思考。

廣告 廣告

同樣長期關注台灣防務的共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）也發文批評，指出台灣立法院在未通過自我防衛所需預算下休會，而對此負有責任的在野黨國民黨領導層，卻同時前往北京與中共高層會面，規畫更大規模交流。他直言，「為了向中共卑躬屈膝而削弱台灣國防，等於是在玩火。」

此外，美國智庫「蘭德公司」安全專家馬扎爾（Michael Mazarr）在昆西研究所線上座談中指出，美國在印太地區的防衛強化尚未全面展開，台灣亦然；從近期台灣立法院的動態來看，距離真正啟動必要的重大國防投資，恐怕還需要一段時間。

律師警示 打假球式預算難取信國際

對此，律師陳怡凱在臉書發文表示，美國參議院軍委會主席直接點名批評，已清楚傳達意思。他直言，藍白若以為通過一個「有名無實」的殘缺版國防預算，就能對外宣稱沒有阻撓國防，未免低估了美方的判斷力。這種「打假球式」的政治操作，也許能安撫部分支持者，卻難以取信於國際社會。他並引述孟德斯鳩談羅馬元老院的話，形容盟友在關鍵時刻對破壞者「靜待清算」的歷史教訓，語帶警示。

原文出處：快新聞／多位美政要批評「民眾黨自提國防預算」！律師：難以取信國際社會

更多民視新聞報導

新北市藍營「劉李之爭」遲遲未分勝負！陳東豪爆：有內鬼想修理李四川

親揭台美合作3大戰略方向 賴清德籲立院跨越黨派：依法審查關稅協議

花35萬裝潢辦公室！遭黃國昌怒斥 劉書彬反應曝光

