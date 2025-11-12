多位議員批國民黨團癱瘓高雄議會 康裕成曝：布條早準備好鬧場
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導
高雄市議會昨（11）日進行議案交付審查，然因高雄市長陳其邁在總預算編製報告後，需主持防颱會議而先行離開，引發國民黨團不滿，遂拒絕交付審查並包圍主席台；民進黨團則以停止討論反制，議事一度陷入混亂，被迫暫時休息。對此，高雄市議會議長康裕成今（12）日在臉書發文表示，循往例，交付審查時，市長報告完即可離席；而陳其邁也回應尊重議會，也尊重康的裁示。
「布條早準備好？鬧場何須理由？」康裕成指出，身為主持議事的議長，她有義務說明昨日議會衝突，根據昨日氣象署預報，鳳凰颱風可能直撲高雄及屏東，陳其邁責任就是主持召開防颱會議，帶領各局處做好防颱準備、保障市民安全。她說，遵循往例，市長把總預算案報告完就離席，「去年程序是這樣，今年也是一樣，議長的裁示也一樣」，認為國民黨團不應鬧場。
而民進黨籍多名議員，也紛紛在臉書發文批評國民黨團杯葛議事。議員黃文益表示，當民進黨提議停止討論，要進行表決是否要交付預算審查時，國民黨早有預謀衝到主席台包圍議長癱瘓議事，逼著陳其邁要放下防災會議，「難道是要市長不顧高雄市民的安危，於法無據回到市議會來看國民黨胡鬧嗎？」
黃文益進一步表示，國民黨此舉令他想起2019年時，當年時任市長韓國瑜為了落跑去選總統，連來市議會報告都沒有，完全藐視議會，國民黨還一直護航。
議員簡煥宗也指出，昨日議程就是市長報告、財主單位報告，以及最後的審計處長報告，接著就是討論總預算要不要交付給議會，還有相關提案；而過去報告完後，依照慣例，市長報告完後，市長及沒有案子的局處長就可以先離席，議長依照著議程進行開會。
「我們是在開議會，不是武林大會；要提動議，不是動作。」簡煥宗提到，緊接著國民黨團就開始用不同理由，包括市長不在的理由而攻佔主席台，他無奈地說「然後就這樣耗了一整天」。
「交付審查，才是負責；不審預算，就是薪水小偷！」議員邱俊憲指出，荒謬的是國民黨霸佔主席台杯葛議事，讓議會從上午就停擺，癱瘓民意機關的運作。他強調，民眾期待議會認真監督、逐條把關每一筆預算，而不是演政治鬧劇。
議員湯詠瑜則感到遺憾，在國民黨團的杯葛下，僅交付總決算審核報告案，而未交付總預算及其他市府及議員提案。她也提到議事癱瘓的後果，一是決議交付後，則議案進入各委員會，審查完畢後送出，進入大會進行二、三讀完畢，才算完成審議。第二則是若決議不交付，議案就會繼續「掛」在議程上，等待下一次交付審查的時程，在這段等待的時間，各委員會無法審查各局處預算。
照片來源：翻攝自邱俊憲、簡煥宗臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
轟議會藍營杯葛總預算審查 市議員黃文益：鬧劇還要演多久？
記者吳文欽／高雄報導 民進黨高雄市議員黃文益十二日說，陳市長忙颱風防災，國民黨忙杯葛…中華日報 ・ 15 小時前
鹿希派看《逃亡遊戲》笑嗆吳宗憲「該我接班了」！焦曼婷喊想演對手戲嗆爸爸焦恩俊
Yahoo原創節目《星二代很忙內》主持群 鹿希派、徐新洋、焦曼婷，11 日晚間一同現身Yahoo 聯手電影《逃亡遊戲》舉辦的試映會，三人難得在戲院合體現身，除了力挺電影，也聊起「當電影咖」的憧憬。 被問到未來想挑戰什麼角色？鹿希派笑說...Yahoo奇摩社群 ・ 17 小時前
高雄議會全武行！藍議員批陳其邁審預算缺席 市府狠打臉：趕去防颱
高雄市議會今（11）日召開會議，市長陳其邁在報告後離去，引發藍營議員不滿並佔領主席台，藍綠議員因此爆發衝突。國民黨高雄市議員白喬茵批評陳其邁藐視議會，所有官員、議員都在議場，不知道陳其邁跑去哪？高雄市政府則回應，陳其邁離開後隨即趕到應變中心主持防颱會議，因此次鳳凰颱風可能直撲高雄，防颱刻不容緩。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
總預算審查陳其邁「快閃」 引爆高雄議會全武行！
高雄市議會今（11）日進行議案交付審查，不過市長陳其邁在總預算報告後提前離席，引發國民黨團強烈不滿，藍營企圖杯葛總預算審查，民進黨團則提出「停止討論」反制，雙方爆發激烈肢體衝突。藍營議員集體霸占主席台包圍議長康裕成，綠營議員緊急護駕，雙方互相推擠叫囂長達10分鐘，場面失控，議事被迫暫時無限時休息。中天新聞網 ・ 1 天前
中共全球通緝沈伯洋 曹興誠喊話賴清德徵召選台北市長「全民當後盾」
中共透過官媒央視放話，揚言利用國際刑警組織，在全球對立委沈伯洋進行抓捕，總統賴清德昨（11）天特別強調，中國對台灣並沒有管轄權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，卻遭國民黨立委批評「沒擔當」；不過台視新聞網 ・ 17 小時前
北市林森北路挖破瓦斯管線 消防設置水線警戒 安全無虞
台北市中山區林森北路一帶今天疑因施工不慎挖破瓦斯管線，造成瓦斯外洩，台北市消防局接獲報案立即派員到場設置水線警戒，目前現場警戒數值為零，無安全疑慮，已通報相關單位協助搶修。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
大雨不給走「30多輛車慘泡水」 煙波飯店：房費全免會賠償
大雨不給走「30多輛車慘泡水」 煙波飯店：房費全免會賠償EBC東森新聞 ・ 17 小時前
司法院提少事法修法報告 鎖定前案紀錄塗銷等三重點
立法院司法及法制委員會於11月12日併案審查《少年事件處理法》多個修正草案。司法院提交書面報告，將修法重點放在多元處遇轉換、前案紀錄塗銷與程序用語更新，並逐一回應各委員版本，希望可以精進對於少年事件的處置措施。中時新聞網 ・ 17 小時前
徐欣瑩諷：邱垂正帶沈伯洋赴陸交流 「澄清一些誤會也不錯」
民進黨立委沈伯洋近日遭大陸以涉「分裂國家罪」立案調查，引發國內政壇熱議。國民黨立委徐欣瑩今（12）日在立法院質詢陸委會主委邱垂正時表示，應由陸委會主委當作表率前往大陸進行交流，開啟兩岸對話，甚至也可以帶沈伯洋一起前往，順便澄清一些誤會也不錯。中天新聞網 ・ 17 小時前
全家X「稻町家」聯名登場！會員限定88折開吃 統一翻轉布丁再開賣
咖哩控注意！「全家」熱銷鮮食品牌「金咖哩」攜手網路排隊名店「稻町家」，以大阪系印度香料咖哩為靈感，結合主廚「秘製調料」推出「厚香料咖哩雞排飯」、「香料咖哩烤雞飯卷」及「香料咖哩炸雞烤飯糰」三款濃郁美味新品，即日起至11/25，會員購買金咖哩系列指定商品還可享88折優惠。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
遭賴清德點名聲援沈伯洋 韓國瑜最新發文：老牛「不待揚鞭自奮蹄」
立法院長韓國瑜今（12）日在臉書與網友分享自己的工作日常，他在影片中分享辦公室一幅請國內知名書法家寫的墨寶。韓國瑜也解釋，這幅墨寶象徵他的心情，擔任立法院長，像是老牛一樣，「不待揚鞭，不需要任何人告誡我、或者鞭策我」，他也以這14字勉勵自己，為國家、為社會、為人民，能做多少就做多少。中時新聞網 ・ 17 小時前
藍營籲賴對陸收回「境外敵對勢力」 綠曝「拆護身符」風險
大陸指控民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」並立案調查，國民黨立院黨團今（12）天表示，解鈴還需繫鈴人，建請賴清德總統認真思考，若不把大陸視為境外敵對勢力，或許還有交涉空間。民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，拆掉護身符換不到對話，只會換來更大的風險。中時新聞網 ・ 17 小時前
原定上班課急轉彎 雲林縣長張麗善"刪文改放颱風假"
民視新聞／綜合報導颱風假到底要不要放，考驗首長決策能力，中部有四個縣市放假，唯獨南投縣要上班上課，許淑華臉書被網友用咕嚕咕嚕洗版；另外彰化拖到八點半，才公布停班停課，上午無風無雨，民眾倒垃圾撲空；雲林則是政策急轉彎，張麗善臉書一度公布上班上課，之後又刪文，改為停班停課，被網友說是刪文超人！民視 ・ 17 小時前
颱風前疾行拜訪左營三里 市議員參選人薛兆基提社區再生藍圖
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風即將登陸前，高雄市議員參選人、「左營楠梓漢薛兆基」在牽手蘇士雅陪同下，兩人昨(11)日下午4點走到晚上6點半，以急行軍速度徒步拜訪左營區進學里、屏山里與祥和里，沿途不忘提醒鄉親密切注意颱風動向，並呼籲居民在強風豪雨前做好防災準備，確保人身安全。薛兆基表示，即使天候不穩，仍希望親自走訪基層，透過實地觀察，掌握社區的需求。 行程結束後，薛兆基針對屏山里與祥和里整併後的社區狀況提出具體觀察。他指出，左營多數社區面臨人口高齡化、建物老舊與公共設施不足等結構性問題，這不僅影響居民生活品質，也關係到城市整體安全與永續發展。他強調，公部門應擔任整合與引導的角色，研擬中長期更新策略，透過跨局處協調與資源整合，帶動社區再生與環境改善。 薛兆基指出，隨著整併後行政範圍擴大，公共建設亦應同步升級，建議市府優先推動巷弄整建、排水改善、無障礙空間設計與老屋耐震補強，並全面更新社區照明系統，提升夜間安全感。針對綠地與活動空間不足的問題，他主張活化閒置公有地，設置共融遊戲場與銀髮關懷據點，讓長者與親子都有互動與休憩的場域，使社區更具人本溫度。 除硬體建設外，薛兆基特別關注社區文化與居新頭殼 ・ 17 小時前
鳳凰颱風減弱至輕颱下限 預計傍晚登陸
鳳凰颱風往台灣西南部進逼，強度正在減弱，且暴風圈明顯縮小，陸上警戒範圍涵蓋嘉義以南地區，颱風強度已經來到輕颱下限，登陸時間點預估在今（12）日傍晚。到時候颱風可能已經會減弱成熱帶性低氣壓，但氣象署提醒，高屏還是要要嚴防10級強陣風。受颱風影響，國內線今日航班全數取消，台鐵東部幹線對號列車到傍晚停開，高鐵則採全天自由座模式營運。公視新聞網 ・ 17 小時前
沈伯洋遭通緝風波 賴喊話韓國瑜遭批「應該自己表態」
中國重慶公安日前宣布對民進黨立委沈伯洋以「分裂國家罪」立案偵辦,官媒央視9日更發布「起底台獨沈伯洋」影片,引用專家觀點提及可透過國際刑警組織展開全球抓捕,引發台灣政壇高度關注。品觀點 ・ 20 小時前
宜蘭五結淹水變汪洋 護理師「竹筏載機車」趕救人
鳳凰颱風持續與東北季風產生共伴效應，宜蘭成為重災區，尤其是五結鄉這裡，光是昨(11)日整天，累積降雨量超過400毫米，也因為水淹整夜，民眾一早出門買早餐，還要滑上獨木舟；而住在利澤村的一名護理師準備上...華視 ・ 18 小時前
屏東萬丹泥火山噴發 民眾不顧颱風天湧入朝聖
輕颱鳳凰尚未登陸，屏東萬丹泥火山12日搶先噴發，這是今年二度噴發、有3個噴發口，當中2個是新口，一處在紅豆田旁的盆栽園、一處在住家門口，目前怪手正把泥漿引流入溝渠，盼把損失降到最低，而因目前屏東無雨有涼風，泥火山噴發消息一出後，吸引不少人潮前往「朝聖」，大批民眾搶拍泥火山噴發，意外成為颱風天奇景。中時新聞網 ・ 17 小時前
球迷投票！樂天撤換古久保 破六成網友覺得球團做法粗糙太不尊重人
體育中心／綜合報導近期樂天桃猿陷入換帥爭議，球員們紛紛透過社群發表意見，民視運動網發起【網路投票】讓網友們對於這波爭議中表達自己內心的看法，超過六成網友認為覺得球團做法粗糙太不尊重人。FTV Sports ・ 18 小時前
輾壓蔣萬安！曹興誠籲應徵召他「他」選北市
[NOWnews今日新聞]民進黨2026台北市長人選布局受關注，聯電創辦人曹興誠今（12）日向總統賴清德喊話說，應該徵召沈伯洋參選台北市長，「如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前