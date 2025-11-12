多位議員批國民黨團癱瘓高雄議會 康裕成曝：布條早準備好鬧場 167

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

高雄市議會昨（11）日進行議案交付審查，然因高雄市長陳其邁在總預算編製報告後，需主持防颱會議而先行離開，引發國民黨團不滿，遂拒絕交付審查並包圍主席台；民進黨團則以停止討論反制，議事一度陷入混亂，被迫暫時休息。對此，高雄市議會議長康裕成今（12）日在臉書發文表示，循往例，交付審查時，市長報告完即可離席；而陳其邁也回應尊重議會，也尊重康的裁示。

「布條早準備好？鬧場何須理由？」康裕成指出，身為主持議事的議長，她有義務說明昨日議會衝突，根據昨日氣象署預報，鳳凰颱風可能直撲高雄及屏東，陳其邁責任就是主持召開防颱會議，帶領各局處做好防颱準備、保障市民安全。她說，遵循往例，市長把總預算案報告完就離席，「去年程序是這樣，今年也是一樣，議長的裁示也一樣」，認為國民黨團不應鬧場。

而民進黨籍多名議員，也紛紛在臉書發文批評國民黨團杯葛議事。議員黃文益表示，當民進黨提議停止討論，要進行表決是否要交付預算審查時，國民黨早有預謀衝到主席台包圍議長癱瘓議事，逼著陳其邁要放下防災會議，「難道是要市長不顧高雄市民的安危，於法無據回到市議會來看國民黨胡鬧嗎？」

黃文益進一步表示，國民黨此舉令他想起2019年時，當年時任市長韓國瑜為了落跑去選總統，連來市議會報告都沒有，完全藐視議會，國民黨還一直護航。

議員簡煥宗也指出，昨日議程就是市長報告、財主單位報告，以及最後的審計處長報告，接著就是討論總預算要不要交付給議會，還有相關提案；而過去報告完後，依照慣例，市長報告完後，市長及沒有案子的局處長就可以先離席，議長依照著議程進行開會。

「我們是在開議會，不是武林大會；要提動議，不是動作。」簡煥宗提到，緊接著國民黨團就開始用不同理由，包括市長不在的理由而攻佔主席台，他無奈地說「然後就這樣耗了一整天」。

「交付審查，才是負責；不審預算，就是薪水小偷！」議員邱俊憲指出，荒謬的是國民黨霸佔主席台杯葛議事，讓議會從上午就停擺，癱瘓民意機關的運作。他強調，民眾期待議會認真監督、逐條把關每一筆預算，而不是演政治鬧劇。

議員湯詠瑜則感到遺憾，在國民黨團的杯葛下，僅交付總決算審核報告案，而未交付總預算及其他市府及議員提案。她也提到議事癱瘓的後果，一是決議交付後，則議案進入各委員會，審查完畢後送出，進入大會進行二、三讀完畢，才算完成審議。第二則是若決議不交付，議案就會繼續「掛」在議程上，等待下一次交付審查的時程，在這段等待的時間，各委員會無法審查各局處預算。

