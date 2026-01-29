多個集團軍「進京勤王」救張又俠? Flightradar24顯示北京直升機起降頻繁

網路上出現大批解放軍戰車開向北京的畫面，有網友稱是進京勤王救張又俠。 圖 : 翻攝自X

[Newtalk新聞] 在解放軍中央軍委副主席張又俠與軍委劉振立傳出被捕後，隨著中國政治局勢不明，各種驚悚傳聞呈爆炸式增長。網傳 28 日北京發生槍戰，宣稱「王小洪被張又俠嫡系 82 集團軍打死」，甚至有「11 個集團軍抗命進京」等說法。但這些聳動的訊息都並未獲得任何證實。

X 帳號「財經真相」駁斥這類說法如同「大清朝九門提督」的過時想像，認為習近平已透過軍隊保衛部實施「集中軟禁」，但謠言四起顯示中共的舊有秩序正劇烈鬆動。

廣告 廣告

張升民（左四）名字也「帶弓」，輿論擔憂，張升民恐是下一個「被清洗者」。 圖：翻攝解放軍網 (合成圖)

據《華爾街日報》最新統計，習近平自 2023 年起已撤換逾 60 名高級將領，其親自提拔的將領中，每 5 人就有 1 人落馬。此舉讓二十屆中央軍委委員幾近清零，網路上甚至傳出「張升民辭職」及「習近平指揮不動軍隊」等消息。不過也有網友指出，才剛升任軍委副主席的張升民這時不可能辭職，因為他是習近平的心腹，況且此時辭職只會加深局面的惡化，對習近平政權不利。

網傳張又俠已坐鎮於軍委大樓，嫡系部隊正在前往北京集結。 圖：翻攝自 X

據 X 帳號「劉敏」引述北京傳聞，稱張又俠已坐鎮「八一軍委大樓」指揮，嫡系部隊正從全國向北京集結。而習近平已退守「西山」指揮部，被諷刺為駛向終點的「末日列車」。不過這些傳聞並未提出任何證據。

北京上空近日出現軍用直升機頻繁部署的跡象。 圖：翻攝自 Flightradar 24

航空數據網站 Flightradar24 則顯示，北京上空近日出現軍用直升機頻繁部署的跡象，為「武裝政變」的傳言增添不少焦點，但目前北京並沒有軍事衝突的跡象。

這場針對「陝西老鄉」兼「紅二代」張又俠的整肅，讓國際觀察家跌破眼鏡。據《BBC》報導，前美國國安顧問蘇利文對此表示，「對一個與自己有如此長期關係的人下手，這令人震驚，也引發了許多疑問」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 「蜘蛛網行動」翻版? 傳烏襲俄5基地毀15戰機 蘇-34也接連空中被擊落

（影）美伊談判破裂！美軍航母進駐中東 回應威脅伊稱「200%備戰」