多倫多冬衣發放 溫暖中東新移民

加拿大慈濟加東分會西多倫多聯絡處，2016年開始與多倫多阿拉伯社區中心合作，幫助中東地區，因戰爭逃離家鄉的難民，最近舉辦的歲末發放，一改過去到中心發放的模式，特地邀約志工和受助家庭到會所，用感恩尊重愛準備的禮物，讓受助者，開心度過寒冬。

西多倫多，白雪紛飛，天氣冷颼颼。慈濟會所內，志工熱情滿滿，要為50件大衣，尋找合適的主人。

阿拉伯社區中心主任 薩哈爾：「我們經常見到真正需要幫助的人們，而這些人始終在尋找感覺像家的地方，我認為慈濟在加拿大為這些需要的人，營造歸屬感 做得非常出色。」

2016年開始，慈濟與多倫多阿拉伯社區中心合作，幫助中東地區新移民與難民。2026年，慈濟即將邁入60周年，冬衣發放活動，特別邀約大家到慈濟會所，接受款待，也啟發善念。 馬薩第二次當志工，首次參與慈濟活動，重新審視自我價值。

阿拉伯社區中心志工 馬薩：「這令人深受啟發 也促使我反思，我的付出是否足夠 能否做得更好，這種思考方式即使我只是個志工，沒直接參與實務的話 還是很有助益。」

每一份依照需求準備的禮品，讓異鄉生活的家庭喘口氣。

敘利亞新住民 納茲利亞：「我先生沒工作，我還在語言學校上課，生活狀況真的很困難，有了這項援助 幫助很大，孩子也有冬衣可以穿。」

用感恩、尊重、愛，遞上祝福，也為需要的家庭，傳遞溫暖。

