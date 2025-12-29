多倫多方臉揭露中共「收買網紅」 專家提供破解心法

隨著國際網路輿論戰的愈演愈烈，中共針對海外社群平台的認知作戰，已從單純的水軍造謠，演變為針對具影響力網紅(博主)的系統化收買與威脅。中國海外著名的自媒體人「多倫多方臉」在接受央廣訪問時，就詳盡揭露中共如何透過「胡蘿蔔與大棒」雙重手段，試圖操控海外自媒體的言論導向，至於要如何面對這種認知作戰，學者專家也同時提供了民眾辨識及破解的心法。

開價月薪五萬台幣起跳 方臉揭中共收買網紅行情

就在中國海外軍事網紅「說真話的徐某人」曝光了中共透過管道收買網紅為中國進行大外宣的錄音後，在錄音中遭中共點名，列入收買黑名單的自媒體人「多倫多方臉」在接受央廣訪問時，則是證實中共收買海外網紅已是業界公認的現狀，而他個人就曾被中共嘗試收買超過3次。

他說：『當時我在加拿大嘛，然後中共就找我的父母，恐嚇我的父母啊，說你這樣怎麼樣要不要坐牢啊，然後對我父母一頓恐嚇叫我不要發了，當時在恐嚇的同時，他也嘗試收買過我，不過當時我粉絲量比較低，可是價格就比較低，1個月就1萬塊錢人民幣，5萬新台幣左右吧，然後到後來就可能又有過一兩次收買，然後價格因為我隨著我的粉絲量提升，他價格就提升了比較高，然後這個事情基本上其實對於我們來說，那就是一個非常普遍的現象，我們其實都知道。』

砸錢收買網紅 不聽話就用威脅

而根據多倫多方臉的觀察，中共的收買模式具有高度的針對性，主要分為兩類，其中一種就是直接給錢的「有條件收買」，也就是中共會明確要求網紅，雖然在平時可以討論中國經濟問題，但在台灣、新疆等關鍵議題上，則必須站在中共立場，而且絕對不能提及習近平。

至於另一種則是基於恐懼的「變相控制」，也就是對於家人仍留在中國的網紅，中共會透過騷擾、威脅家屬，或凍結其國內資產、銀行帳戶，封禁這些網紅在中國包括抖音、微信等所有社交與支付帳號，迫使這些人「自我審查」。而許多人確實會因擔心連累父母，就選擇減少批評習近平或刪除關鍵帖文，雖未直接拿中共的錢，但卻讓中共實質上達到控制輿論的目的。

中共收編網紅 胡蘿蔔輿大棒並行

多倫多方臉以自身為例，強調中共就是透過這種「胡蘿蔔與大棒」並行方式收編網紅。

他說：『有一次我記不得大概什麼時候了，那次在推特上發了一個就是叫辱包(習包子)大賽，就是大家把侮辱習近平的那個圖片都發在我的評論區裡面，然後那次國安就很生氣，找到我父母叫我把那條帖子刪了，後來我父母轉達給我之後，我沒有聽他的，然後他就找到我，他自己上了個telegram找到我 ，叫我把那條帖子刪了，然後那條帖子我沒有刪，他當時說你刪了之後，我就可以給你錢，你就把它刪掉，然後我當時沒有刪，沒有刪之後，他上午發了一個好自為之給我，然後下午我的身份證資訊就在網上開始流傳出來了，對，就反正類似這種手段吧，就很多，就這種他一會兒可能又是給你說你能不能聽我的話給你一點好處，一會兒如果你不聽的話，他就會對你進行一些懲罰…就這種夾雜在一起的。』

中共認知作戰經費恐上百億規模 台灣面臨不對稱輿論攻擊

對於中共在認知作戰上的投入，多倫多方臉強調，這絕對是遠超想像。他舉廈門大學近期成立的一個小型研究項目為例，僅僅是為了研究如何將「機器人帳號被封禁率」降低 18%，中共便撥款高達 5,000 萬人民幣(約2.2億台幣)的經費。而在整個大外宣體系中，類似的項目可說成千上萬，整體的投入可能高達數十億、甚至上百億規模，而這也凸顯了台灣正面臨了一場高度不對稱的輿論戰。

中共重金利誘恐成騙局一場

也因為如此，對於中共用「重金」收買網紅，他一點也不意外，但「多倫多方臉」和「說真話的徐某人」也都提醒，想拿錢的網紅不要高興得太早，因為這極可能會是一場騙局，對方有可能在第一個月給了錢之後，第二個月就以曝光「收錢證據」為要脅，迫使網紅就範，配合中共進行所謂的政治任務。

如何破解遭中共收買網紅心法？學者：破除同溫層效應

至於民眾要如何辨識這些被收買的網紅？專家則提供了破解心法。中原大學副教授，也是認知作戰專家的劉文斌就認為，民眾除了必須要具備查證的能力、以及保持戒心，時時刻刻問自己「這是真的嗎」，更應該要做到的是破除同溫層的效應，以避免陷人自我證明的迴圈。

他說：『尤其是在網網路世界裡面，常常有這個演算法的問題，當你看到某一種訊息的時候，所有的訊息都跟你的認知的訊息是一樣的，那就糟糕了，會不斷的自我證明進入同溫層的現象的時候，那就沒有辦法找到其他更客觀公正的訊息，那你就容易被騙了。』

時事評論網紅如能自由進出中國 恐有問題

而多倫多方臉則建議，民眾可以透過觀察這些網紅，是否會刻意避開批評習近平或從不提及習的負面評論外，對於像台灣、新疆等特定議題的立場，會不會也突然有180度的大轉變，尤其如果這個網紅還能自由進出中國，而且還不受騷擾，那恐怕就真的極其可疑，因為能夠自由地回中國，這對許多海外異議人士真的具有莫大的吸引力。

面對不對等輿論攻擊 台灣不應視而不見

多倫多方臉最後呼籲，台灣人民絕不能對此視而不見，必須意識到這是一場真實存在，而且不對等的輿論攻擊，即便沒有確鑿的匯款證據，但透過這些網紅的行為模式與中共的一貫手法，民眾心中應建立防禦機制，保持高度警覺，千萬不要讓中共的認知作戰輕易得逞。