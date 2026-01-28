多元創新帶動躍升成長 集保去年總保管市值130.9兆創歷史新高
▲集保董事長林丙輝（右）、總經理陳德鄉（左）合影。
去年臺灣經濟表現亮眼，全年經濟成長率達7.37%，創15年新高，資本市場成交量能也顯著增長，上市櫃、興櫃日均成交值達5,368億元，刷新歷史紀錄。集保結算所於114年底，股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等總保管市值更達130.9兆元，較前一年增加21.9%，再創歷史高點，全年營收達121.3億元，稅後純益79.7億元，優於前年，每股盈餘7.88元。；展望未來，董事長林丙輝表示，將持續推動亞洲資產管理中心建設、綠色金融與轉型金融行動方案，並深化AI、RWA代幣化等新興技術應用，而基富通則規畫推出基金平台安養信託、動態提領年金等普惠信託服務，強化退休後理財支援，落實退休理財第三支柱目標。
另集保旗下子公司基富通去年營運表現同步成長，五大指標全數攀升，累計開戶數逾32萬人，年增11%，其中TISA參與人數超過5萬人，定期定額申購動能強勁，單月申購金額突破33億元，基金存量正式突破2千億元；自結每股EPS達3.52元，年增18%。
集保今（28）日舉辦歲末記者會，林丙輝表示，在AI與高效運算需求帶動下，整體經濟及企業獲利顯著揚升，市場資金充沛動能強勁，集保持續優化核心業務與加值服務，強化資安韌性。為提升投資人數位體驗，確保市場穩定運作與永續發展，集保結算所以「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」3大願景，推動核心業務與創新服務同步並進。114年重要業務推動項目：
在打造亞洲資產管理中心部分，建置臺灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)申報及查詢平台，自去年6月底上線以來，半年內已吸引逾8萬人參與，透過專家嚴選、專戶控管、千元起投與低經理費等設計，協助國人養成中長期、紀律化與分散化投資習慣，強化退休第三支柱與財務韌性。在政策引導與業者積極配合下，已有24家投信發行39檔TISA級別基金、10家銷售機構提供服務，投資通路與商品選擇持續擴大。
金融科技與代幣化創新上，參與金管會現實世界資產(RWA)代幣化小組，推動試驗架構建置，驗證標的涵蓋國內債券、外國債券及基金，並於114年9月完成期末報告，結果顯示RWA代幣化可顯著提升交易效率、資訊透明度與結算安全性。
此外，配合中央銀行推動「有價證券代幣化與批發型央行數位貨幣(wCBDC)款券同步交割」試驗，作為未來代幣化金融基礎設施雛型，推升數位資產與傳統金融資產的虛實連結，並持續規劃RWA代幣化平台之建置及營運與監理架構。
核心業務與數位服務升級方面，「集保e手掌握」App 至去年底用戶數已達667萬戶，為提供市場更多元普惠的金融服務，率先推動「開放銀行3.0」並與4家銀行合作，自去年11月起，投資人可透過「集保e手掌握」連結銀行操作臺幣轉帳、活存轉定存及定存解約等3項交易服務。同時為推動我國股務數位化發展並擴大電子簽章應用，集保結算所建置「股務事務e櫃台」(eCounter平台)，提供公開發行公司股東得採數位簽章方式，向公司或其股務代理機構線申辦股東開戶及基本資料變更，作業更具效率與便利，目前簽約公司家數已達2,081家，申請筆數近4萬筆。
在基金作業方面，集保基金交易平台去全年款項收付達4,207億元，114年亦啟動「境內基金集中清算平台多帳戶收付機制」，有效減少市場跨行匯費達60%，全面提升整體基金款項收付效率。
此外，基金融資擔保服務的上線，讓投資人可將透過證券商以自己名義所申購之基金，提供證金事業作為擔保品申辦融資，增加資金運用彈性。
為提升市場效率與推動永續發展，集保表示，截至去年底，開戶人數已達1,353萬人，為優化帳簿劃撥作業，集保結算所持續擴充帳簿劃撥直通式(STP)服務與自動化收檔功能，完成總公司統籌收取報表之系統功能，強化證券商整合資源、增進營運效率。
另配合票券公會及金管會永續金融政策，推出永續發展票券，引導企業落實永續發展，透過票券市場取得短期資金，投入永續相關項目。同時啟用「集保數位化盡職治理服務」，整合投票逐案揭露查詢、數位盡職治理報告產製及財務碳排放計算工具，協助機構投資人強化ESG治理與資訊揭露，讓投票行為與永續績效揭露更接軌國際。
