多元學習深耕社區 埔心成人教育張佩瑩鄉長打造宜居生活

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】埔心鄉公所於張佩瑩鄉長積極推動成人教育課程，自去年起至今將近18個月，已吸引超過八百位埔心鄉親熱情參與，透過多元豐富的學習內容，讓民眾在生活中感受藝術之美，體驗學習樂趣，實踐「樂在埔心」的宜居生活理念。

張佩瑩鄉長接任鄉政後，積極為上班族及家庭主婦打造一處生活學習的園地，在每個月安排的課程帶給鄉親多元樂趣。（圖／記者周厚賢攝）

談及推動成人教育的初衷，埔心鄉長張佩瑩表示，自上任第一天起，便希望為家庭主婦及職業婦女爭取一個持續學習、充實自我的機會。她指出，過去多數地方政府較重視長者照顧或幼兒活動，卻相對忽略社會中堅的婦女族群；而身為職業婦女兼家庭主婦的她，深刻體會在忙碌的工作與家務之餘，更需要一處能靜下心來、學習有興趣事物的空間，因此在上任後即規劃推動每月一次的多元成人教育課程。

樂齡的媽媽成年的女兒一起腦力激盪做出最好的作品，這樣的場景是張佩瑩鄉長所感動。（圖／記者周厚賢攝）

張鄉長表示，原本僅是希望讓婦女朋友接觸新知、培養興趣，未料課程一推出便成為埔心鄉民最熱衷的活動之一。為求公平，課程一律採網路報名，但名額往往秒殺，許多民眾因報名不及而向隅。她以日前鹿角蕨課程為例，兩場次共60個名額，事後統計候補人數竟超過100人，顯見需求相當殷切，也促使公所未來在規劃課程時，將評估增加場次與名額，讓更多鄉親受惠。

因為自己身具職業婦女與家庭主婦的身分，張佩瑩鄉長更懂得她們需要的是甚麼?（圖／記者周厚賢攝）

自成人教育課程推動以來，幾乎已成為埔心鄉民每月引頸期盼的熱門活動。多位參與民眾表示，報名當天總是提前守在電腦前，成功搶到名額的喜悅猶如中獎一般。由於公所安排的課程兼具實用性與趣味性，無論是居家美化、植栽藝術或生活技能，都讓人收穫良多。民眾也感性地說，雖然埔心不像大都市般繁華，但在張佩瑩鄉長用心規劃的生活學習課程下，讓他們更願意留在埔心、以身為埔心人為榮，也更加支持鄉公所各項政策的推動。