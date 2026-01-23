多元學習、全人發展 虎尾光復國小才藝展演熱鬧

雲林縣虎尾鎮光復國小秉持「多元學習、全人發展」的教育理念，於此學期末舉辦了一系列豐富且深具意義的活動。從才藝展演到深入社區的服務學習，光復學子不僅在舞台上展現自信，更走出教室關懷在地，充分體現學校優質的辦學特色，場面熱鬧滾滾，受到各界熱烈支持和讚譽。

在歡樂溫馨的「光復小藝人」親師生同樂會，由校長黃麗鴻主持表示，為了感謝各界對光復國小的支持，與老師們認真教學的辛勞，奉獻教育，特舉辦歲末感恩餐會，藉此相互聯誼，與會有教育處督學陳麗宇代表教育處長邱孝文，縣議員黃美瑤、陳俊龍、林文彬和陳乙辰，虎尾鎮長林嘉弘、鎮農會總幹事蔡武吉、家長會長王德暉暨全體委員和顧問團，中科園區小隊長沈昌逸和社區發展協會理事長余尚永等社區人士和家長，活動中學生們各個都是舞台主角，展現平日多元的學習成果。

現場有幽默有趣的戲劇演出、溫暖人心的三代音樂合奏、震撼熱鬧的爵士鼓，以及充滿活力的精湛舞蹈，孩子們自信的眼神博得滿堂喝采。此外，學生更展現流暢的口語表達能力，擔任小小導覽員介紹學校引以為傲的「光復幸福農園」。從與土地共生的「稻鴨田」及可愛的「綠頭鴨」，到蔥、美生菜、茼蒿、小蕃茄等豐富作物，孩子們都能如數家珍，展現食農教育的豐碩成果。