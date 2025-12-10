多元宣導 提升識詐、防詐效能

記者林睿奕／臺北報導

國防部持續配合政府政策推動防詐相關工作，法律司軍法事務處處長吳少將昨日表示，打擊詐欺為國家重要政策，國防部為落實政府政策，遵行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0，就「識詐」及「防詐」等面向成立國軍詐欺防制工作小組，分別納編政戰局、主計局、總督察長室等單位，透過辦理實體課程、製發文宣等方式對國軍官兵實施反詐教育宣導。

吳處長指出，國防部透由單位主官（管）、法制官、監察官及財務官或專業人士擔任授課教官，分別針對一般官兵、監察幹部及財務人員辦理法治、軍紀及財務教育等實體課程。同時利用多元管道擴大宣導效益，藉由與漢聲廣播電臺合作製播節目，邀請檢調機關針對反詐騙主題實施宣導，並由「莒光園地」節目製播識詐教育節目，教育官兵識詐觀念，另在社群媒體刊登自製圖卡、漫畫等文宣，擴大宣導觸及率，更邀請檢、警、調機關入營就近期案例及新型詐騙手法實施反詐宣導，強化官兵反詐意識。

吳處長進一步說明，國防部也與金融研訓院簽署合作備忘錄，培訓種子教官協助官兵強化財務防護力，辦理軍士官兵理財課程，以建立正確理財觀念，並配合數位發展部就涉嫌以國軍名義施以詐欺之通報案件，辦理案件分辦、管考及通報，期望藉由工作小組的模式，發揮整體統合力量，全面推展國軍反詐工作，確維部隊紀律。

法律司軍法事務處吳處長表示，國防部為落實政府政策，就「識詐」及「防詐」等面向成立國軍詐欺防制工作小組，辦理實體課程、製發文宣等方式對國軍官兵實施反詐教育宣導。（記者林睿奕攝）