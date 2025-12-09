多元家庭在台求子難！跨海之路艱辛價高 專家盼速修法
【NOW健康 楊芷晴／台北報導】台灣生育率持續探底，少子化已成國安危機。然而在整體生育意願普遍下滑的同時，仍有一群人「願意生」，卻因現行《人工生殖法》限制，無法在台使用試管技術，只能被迫跨海求子，承擔遠高於一般家庭更多的時間、費用與風險。其中，同志家庭跨國求子的艱辛歷程，反映出台灣多元家庭在生育路上必須承受的制度限制。
每年近400名女同志尋求海外人工生殖 一次花費高達台灣2至3倍
開業生殖中心院長朱伯威醫師指出，「在少子化嚴重的年代，願意生育的家庭卻無法在台灣完成療程，這絕對是制度的可惜，期待法規的開放造福更多台灣家庭。」
根據相關統計，近5年每年平均約有700件諮詢同志生育電話，其中近400件為女同志諮詢海外人工生殖流程。然而台灣現行《人工生殖法》第11條規定，人工生殖僅限「合法婚姻的夫妻」使用，使得女同志伴侶、單身女性，皆被排除在人工生殖適用範圍之外，也無法使用任何政府補助。
因此，她們必須跨海到美國、加拿大、澳洲等允許女同志伴侶、單身女性使用人工生殖技術的國家進行試管療程。朱伯威醫師表示，海外人工生殖費用通常是台灣的2至3倍，一趟療程可能要花上70至150萬不等，還要承受遠比一般家庭更高的成本、壓力和醫療風險。
跨國凍卵、植入過程繁瑣耗時 同志家庭赴美奔波兩年才迎來孩子
兩年前，同志家長周小姐決定先凍卵，但遲遲等不到修法的曙光，又怕錯過生育孩子的最佳時機。因此將卵子輸出至美國，再搭配海外精子銀行、在美受精成胚胎。並在台灣完成醫療端的檢查與用藥，飛往美國進行胚胎植入，歷經兩年的跨國奔波才順利懷孕生下寶寶，太太也同時完成凍卵療程，規劃再生二寶。
她表示，赴美求子過程繁瑣、耗時，我們不是不想生，而是不能「在台灣」生。想要有孩子的心，跟一般家庭一樣，但我們必須付出更多代價。希望未來的家庭可以免於跨海求子的辛勞，讓想生的人都能在台灣安心生養。
自主滴精數十次、花費數百萬 赴美生殖第3次才懷孕成功產子
同志家長呂欣潔的經歷更加艱難，她在30歲時曾自主滴精數十次未果，之後決定赴美取卵、做成胚胎，但前兩次的植入皆以失敗和流產告終，直到第3次療程搭配台灣用藥、赴美植入才終於成功懷孕並生下這個「百萬寶寶」。
更令人動容的是，這位跨海3次才迎來的寶寶，在寶寶爬行大賽中奪下第一名。他與其他孩子一樣活潑、健康，眼睛閃著亮光，向前爬的力氣十足。呂欣潔感嘆表示，有時候會害怕社會用不同眼光看待我們的家庭，但孩子的笑容告訴我，他們和所有孩子一樣，都是在愛的環境下長大的。
試管補助3.0提高補助額度 多元家庭卻被排除於試管補助之外
朱伯威醫師強調，今年11月上路的試管補助3.0提高補助額度，給予異性戀夫妻生育上的支持，但多元家庭卻完全無法適用補助，更無法在台灣使用試管療程，何況台灣的試管技術亞洲排名第一，卻禁止部分人使用。「不論是哪一種類型的家庭，願意生育都應該被支持。期待盡速完成修法建立更完善的制度，讓所有家庭都能在台灣安全迎接新生命。」
