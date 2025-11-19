「多元審美」還是有黑幕？深圳模特冠軍惹議 網友毒舌：認真的嗎

廣東深圳一場國際模特大賽選出的冠軍引發了巨大爭議，因冠軍外型與大眾期待的模特標準有明顯差距，導致網友紛紛質疑評選標準甚至懷疑存在潛規則。此事件迅速在網路上引爆熱議，主辦方回應稱他們僅負責贊助賽事，同時透露本次選美活動也兼具為網路短劇挑選演員的功能。這已是繼遼寧選美冠軍事件後，再次在中國大陸掀起關於「多元審美」的激烈討論。

在廣東深圳舉辦的國際模特大賽中，當15號選手被宣布為冠軍時，立刻引發網友強烈反應。大量網友認為這位冠軍與普遍認知的國際模特標準相去甚遠，紛紛在網路平台留下質疑評論。有網友直接質問為何15號選手能獲勝，要求主辦方公開評分標準；更有人推測比賽可能存在「潛規則」，認為在外國選美比的是美貌與身材，而在中國大陸則是「比錢、比後台」。

面對輿論風暴，比賽主辦方很快做出回應。他們強調自己僅作為聯合主辦方提供資金贊助，表示「我們只是贊助而已，跟我們沒有任何關係」，並指出具體情況需要聯繫負責人。同時，主辦方也透露了一個重要信息：此次比賽不僅是選美活動，也同步為5部網路短劇選拔演員，為優秀選手提供直接對接影視資源的機會。

值得注意的是，這已不是中國大陸首次因選美冠軍引發審美爭議。今年10月，遼寧選出的全球中華小姐冠軍張倩就曾引起網友熱烈討論。如今廣東冠軍事件再次點燃了關於「多元審美」的辯論，有網友甚至嘲諷道，照這趨勢發展，這些冠軍明年可能就能在春晚亮相了。

這場選美風波反映了公眾對審美標準的不同看法，也凸顯了傳統選美活動在當代社會中面臨的挑戰與轉型。無論評選標準如何，這場爭議已成為中國大陸社會文化現象的一個縮影。

