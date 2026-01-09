多元布局效益發酵 建新2025營收締新猷
【記者柯安聰台北報導】建新國際（8367）12月合併營收2.86億元，月增1％、年增10.8％；累計2025年合併營收達32.4億元，年增12％，在自動化裝卸、倉儲與港區物流等多元業務動能同步放大的帶動下，成功推升2025年全年合併營收改寫歷史新高記錄，展現集團長期深耕港區一條龍整合物流的布局成果。
建新表示，2025年全年營收成長，主要受惠自動/傳統裝卸業務與倉儲業務動能持續放大，包括集團於台中港與高雄港建置之環保密閉式煤倉與自動卸煤系統，憑藉「不落地、不揚塵、密閉式」設計優勢，兼顧環保要求與作業效率，已成為銅土與多家能源相關客戶的首選方案，在主要客戶裝卸需求墊高下，加上建新拓展非煤裝卸業務亦有斬獲，帶動台中港與高雄港整體產能利用率，2025年全年自動/傳統裝卸業務營收明顯年增13.5％，營收占比亦提升至60％水準。
其次，旗下非煤炭業務亦展現穩健成長動能，受惠2025年2月及9月起，高雄港與台中港天然氣管裝卸倉儲長期標案已陸續正式認列，為集團帶來具中長期能見度之穩定營運挹注；受惠風電運營及相關AI產業出貨量增加，2025年全年倉儲業務營收同步年增12.35％，進一步增添整體營運動能，皆係創造建新2025年全年營收刷新歷史新高。
建新指出，集團長期深耕港區物流，完善報關、運輸、倉儲、裝卸與貨櫃中心等垂直整合服務，打造一條龍整合物流解決方案，能有效協助客戶降低作業成本、縮短通關與轉運時程，提升整體供應鏈效率。特別是在高度法規管制的港區產業中，建新同時具備港區裝卸經營許可、自由貿易港區事業資格、海關核准自主管理倉儲、AEO優質企業認證，以及危險品與特殊貨物運輸等多項關鍵執照與資格，使其成為少數能在港區提供完整整合物流服務的業者，形成高進入門檻與高度客戶黏著度的稀缺經營模式。
展望未來營運，建新持審慎樂觀看法。看好在全球貿易、能源轉型與供應鏈重組趨勢推動下，港區物流、裝卸與倉儲需求仍具成長空間，集團將持續深化自動化裝卸設備投資、擴充倉儲量能，並透過港區與自貿港資格優勢，強化在新能源、天然氣、非煤炭散裝貨物及高科技物流領域的布局。
除此之外，建新台北港的新科智慧物流園區第一期倉庫工程預計有望於第1季取得使用執照，後續將正式投入營運，持續創造未來營運向上成長態勢可期。（自立電子報2026/1/9）
