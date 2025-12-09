多元支付上路在即 詹為元指北捷新閘門設計引反彈 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

台北捷運陸續汰換新式閘門，準備全面開放多元支付，但相關設計近期引來民眾反彈。台北市議員詹為元今（9）日指出，許多乘客反映，新閘門感應位置偏低、標示不清楚，導致刷卡使用不直覺，甚至造成排隊卡關。他強調，捷運公司應立即彙整民眾意見，在正式啟用前進行改善，避免多元支付成為民怨來源。

詹為元表示，近期社群平台出現大量討論，包含信用卡感應區過低、乘客使用時需彎腰；感應區與操作按鍵集中在同一區，不易辨識；多功能機台標示不明確，讓乘客「不知道要嗶哪裡」，以上皆被認為不符人體工學與設計直覺。

詹為元指出，新閘門既已完成汰換，短期內不可能翻修硬體位置，因此捷運公司務必先做到資訊明確傳達。他在書面質詢中要求，捷運公司應提出明確改善方案，包括提高刷卡區標示高度、貼附醒目箭頭或色塊、強化燈號指引，並提出改善時程。

詹為元指出，在尖峰時段旅客數量龐大，若乘客因操作不直覺而停頓，勢必造成排隊與通行壅塞，「便利性不能靠民眾自己摸索」。他要求北捷針對各站閘門全面檢視，在多元支付啟用前，完成標示補強作業，並向議會提供改善進度。

詹為元強調，新閘門設計本意是提升便利性，但若細節未完善，反而造成民眾困擾。捷運服務每日影響大量旅客，他呼籲捷運公司務必正視民眾使用難題，「把該做到的做好，才能真正符合便民初衷」。

照片來源：詹為元辦公室

