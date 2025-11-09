多元文化共舞 苗栗移民節洋溢異國風情

▲苗栗縣政府響應國際移民日，今日在苗栗市貓裏喵親子公園慶祝「移民節暨國際移民日」活動。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府響應國際移民日，9日在苗栗市貓裏喵親子公園慶祝「移民節暨國際移民日」活動，副縣長邱俐俐表揚10位新住民模範，肯定她們戮力持家的同時，也投入社區關懷、熱心公益。邱俐俐稍後不僅在多元族群共舞時展現曼妙舞姿，還到異國料理攤位巡禮打氣，並品嘗「聯合國」異國美食；她說，苗栗本是多元族群與文化融合的城市，彼此尊重、共好共榮，每種語言、每道料理都使這片土地更豐富而有生命力，縣府會以實際行動驗證新住民選擇落腳苗栗，是最正確的抉擇。

▲苗栗副縣長邱俐俐融入多元族群舞蹈的歡樂。

「移民節暨國際移民日」慶祝活動9日上午9時登場，安排新住民社團及各區服務據點的舞蹈表演熱情揭開序幕，會場周邊則是來自中國大陸及東南亞各國新住民的特色美食攤位，展售土特產和異國風味料理等，警察局與心理健康中心也設攤宣導，一早就湧入大批民眾觀賞節目、品嘗風味美食。

縣府今年從各鄉鎮市公所、移民署苗栗縣服務站、新住民社區服務據點及新住民社團推薦的名單中，遴選出陳等英等10位新住民楷模，由副縣長邱俐俐、原住民族及族群發展處長盧曉玲、副處長陳世省，偕同苗栗縣服務站主任范育誠及市公所秘書曾思萍等人，一起頒發獎牌表揚女她們遠渡重洋嫁到台灣，克服語言、文化各方面障礙，積極規畫人生、勇敢追夢，學有專業之外，平時又熱心社區關懷與社會公益，名副其實的新住民典範。稍早，副議長張淑芬助理、議員孫素娥、徐筱菁、楊明燁等民代，也到場關心這場多元族群活動。（表揚名單如附件）

副縣長邱俐俐代表縣長鍾東錦向獲獎人致賀，也轉達縣府施政對各族群權益及福利的重視。邱俐俐感性表示，苗栗縣目前有苗栗有1萬8000多名新住民朋友，雖然來自不同國家、不同省分，卻在這裡共同築夢、養家、生活，以勤勞與善良書寫新的人生篇章，更以堅韌與溫情，為苗栗注入新的能量。

邱俐俐說，苗栗是一座有溫度的山城，有客家、閩南、原住民、新住民等多元族群，在這裡大家彼此尊重、共好共榮，每種語言、每道料理、每個節慶都讓這片土地更加豐富，更加有生命力。今天表揚的10位模範新住民，正是這份力量最真實的象徵，她們跨越語言與文化的界線，在家庭、職場與社區中發光發熱，演繹最動人的故事，也是大家共同的驕傲。

更重要的是，縣府長期重視新住民的需求，從語言教育、就業輔導、子女學習到家庭支持，向來不遺餘力，把多元文化的差異化為力量，理解取代距離，尊重成為共通語言，希望讓新住民在苗栗找到歸屬、看見希望、活出尊嚴，驗證大家選擇落腳苗栗，肯定是最正確的抉擇。