多元文化教學新樣貌 新北首創新住民語文教支老師Gemini AI認證

《圖說》教育局長張明文〈中左〉頒發全數新住民語教支老師Gemini AI證書。〈教育局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市教育局今（14）日於秀朗國小舉辦新住民語文教學支援老師共備社群第7屆成果發表會，宣布七大區新住民語文教支老師及輔導團成員全數通過「Gemini AI認證」創下全國首例。不僅象徵新住民語文師資全面具備AI教學基礎能力，也代表AI正式走進語文課堂，成為教學現場的重要助力。

教育局長張明文表示，為落實「2030新住民十年政策」，新北市持續以制度化方式培力新住民語文教學支援老師，從專業增能、教材共備到教學創新，逐步建構穩定且可持續的師資支持系統。

《圖說》教育局今日於秀朗國小舉辦新住民語文教學支援老師共備社群第7屆成果發表會。〈教育局提供〉

他說，今年成果發表會三大亮點包括：「AI互動教學演示」、「Gemini AI認證通過率100%證書授證」及「各國特別的日子文化體驗」，讓老師把AI帶進新住民語文課，翻轉講述式的傳統教學，變身為沉浸式、多感官體驗的AI語文學習課。

張明文指出，新住民語文教師不僅是語言與文化的傳承者，更是推動校園國際化與智慧教育的關鍵力量，新北市持續結合新住民教育政策與AI教育，讓孩子在科技學習環境中理解多元文化、拓展國際視野，培養具探索力與行動力的世界公民。

《圖說》南區共備社群展示菲律賓AI創意聖嬰節。〈教育局提供〉

秀朗國小校長曾秀珠表示，新住民語文輔導團自創的「Gemini教學機器人-小新」，協助各語教師將教案對接新課綱理念與核心素養，並可即時提供各國文化差異比較，甚至整理中央及地方最新政策與法規重點，成為老師備課必備的「AI夥伴」。許多新住民語教支老師回饋，機器人小新不只協助將教材內容具體活潑化，更拓展教學廣度與深度。

曾秀珠說，未來團隊預計擴充為7語機器人，全面支援各語別教師生成教學圖片、短片及評量設計，提升備課效率，讓AI成為教學現場最可靠的智慧助教。

《圖說》西二區展示越南中秋、泰國水燈、台灣元宵節點燈習俗。〈教育局提供〉

今天現場七大社群以「各國特別的節日」設計多元課程，邀請師生體驗不同文化，也展現驚人的AI應用成果。北區柬埔寨潘喜玲老師運用ChatGPT、Gemini Storybook、Canva及NotebookLM共同創作繪本《柬埔寨新年快樂》，帶領學生認識柬埔寨新年習俗：新年第一天穿著傳統服飾前往寺廟，捧著鮮花與蠟燭向佛陀與祖先致敬，並堆起插滿旗幟與花朵的沙丘，象徵功德圓滿、願望實現。

《圖說》馬來西亞語教支老師黃寶雲運用AI展示台灣及東南亞七國中秋節跨文化習俗。〈教育局提供〉

進階組馬來西亞黃寶雲教支老師表示，此次成果發表會上展示東南亞七國及台灣共八個國家的跨文化中秋節習俗，結合Co-pilot、Gemini、D-iD與Nano Banana製作新住民AI教材繪本、民間故事，各國不同口味中秋月餅由來與特色，學生反映各國文化真有趣，更願意主動發問與開口說母語。