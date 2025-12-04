多元文化玩中學嶺東科大引領幼兒探索新視界

▲台中嶺東科大幼保系主任林曉芳，3日帶領學生走出教室，展現教學創新能量，在幼兒園進行服務學習，學生收穫滿滿。（圖／嶺東科大提供）

[NOWnews今日新聞] 台中嶺東科技大學幼兒保育系系主任林曉芳，3日帶領學生走出教室，前往豐樂非營利幼兒園，進行幼兒多元文化教育實務教學。師生以戲劇、故事、音樂律動與創意教具形式，陪伴幼兒在遊戲中理解性別平等，並體驗原住民族文化之美，展現教學創新能量，讓課堂知識深化於日常生活中。

林曉芳主任表示，這次活動展現嶺東幼保系特色課程的整合成果，由學生自主規劃兩大主題。「性別平等」組設計生動的互動戲劇，從「顏色」與「職業」切入，引導幼兒思考常見的性別刻板印象，從「女生也能當工程師」到「男生也可以喜歡粉紅色」，帶領孩子打破框架，學會尊重差異。

▲台中嶺東科大幼保系主任林曉芳，3日帶領學生走出教室，在服務學習中引導幼兒玩中學，探索新視界，展現教學創新能量。（圖／嶺東科大提供）

其次是「原住民族群文化」組，由學生化身部落哥哥、姊姊，結合繪本故事、創意頭飾與傳統歌謠，帶領幼兒在熱情的音樂律動中，親身體驗台灣原住民文化的活力與美麗。

豐樂非營利幼兒園園長包靖敏對此次活動給予高度評價 ，她感謝嶺東幼保系學生透過戲劇與故事，引導幼兒勇於探索、欣賞差異 ，學會用笑容和尊重交朋友 ，使幼兒的世界變得更寬廣美好 。

林曉芳指出，多元文化教育若只停留在課堂理論，無法真正觸動人心，就形同虛文 。透過這次走出教室的服務學習，學生將所學轉化為具體的適齡教學活動 ，這不僅是嶺東科大善盡大學社會責任的實踐 ，更讓大學生在畢業前就累積寶貴的實務經驗，提升未來的職場競爭力 。

參與學生謝采縈分享，在幼兒園進行服務學習非常考驗臨場反應 ，雖然過程中有點緊張，但看到幼兒熱情參與、積極回應，讓她更確信未來投身幼教工作的動力；張倚熏則提到，活動籌備途中必須不斷溝通、調整細節，從困難中找到解決辦法，是這門課帶給她最實用的能力。

活動在孩子熱烈掌聲與笑聲中畫下句點。嶺東幼保系表示，未來將持續與在地幼兒園合作，讓大學生在真實場域中精進專業，培育更多兼具文化敏感度與創新教學力的幼教新秀，為幼兒教育注入更多元的創新能量。

