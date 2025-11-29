多元文化齊聚竹縣 廣場化身國際嘉年華 宛如一場國際盛會！

▲副縣長與貴賓、新住民朋友合影，共同為嘉年華揭開熱鬧序幕

【互傳媒／ 記者 陳家珍／新竹報導】為呼應聯合國訂定「國際移民日」精神，展現新竹縣多元文化共融成果，新竹縣政府今（29）日上午於縣府前廣場舉辦「2025新竹縣國際新移民日嘉年華會」，活動匯集全縣新住民團體、協會及各校團隊熱情參與，現場湧入近800名縣民與新住民朋友，場面熱鬧繽紛、文化交融，宛如一場國際盛會。

▲多國特色舞蹈展現新住民多元文化魅力，吸引現場民眾熱烈歡呼。

本次嘉年華會由社會處及勞工處共同主辦，活動內容豐富多彩，特別邀請由新住民主持人與在地主持人雙搭檔的陣容，以多語言活力串場，展現竹縣多元文化的特色。活動內容包含多元文化舞台表演、主題成果展區、新住民美食及手作攤位、親子闖關體驗區與縣政宣導區等。越南傳統舞蹈、印尼手鼓表演、菲律賓歌唱、泰國舞曲及新二代學童的創意演出輪番登場，吸引許多民眾駐足欣賞、拍照打卡，場面熱鬧非凡。

▲親子在嘉年華會泡泡遊戲區開心同樂，現場洋溢繽紛歡笑。

活動特別舉辦「新住民模範家庭」及「新住民學習楷模」表揚，肯定在家庭經營、多元文化傳承、語言學習、社區參與與志願服務等方面表現卓越的新住民朋友與新二代。活動現場並設置「主題展區」，展示新住民在竹縣生活與成長的點滴，以及各鄉鎮服務據點的成果與影像，讓民眾更了解縣府推動新住民服務的用心與努力。同時，活動也有異國風情美食、文創攤位及新住民多元作品，展現各國文化的精緻與創意。攤位前人潮絡繹不絕，民眾一邊品嚐美食、一邊欣賞手藝與文創商品，讓縣府廣場成為名副其實的「小型國際村」。

新竹縣長楊文科親自出席開幕典禮，與副縣長、議員及貴賓一同啟動活動儀式。楊縣長致詞時表示，國際移民日象徵著「理解、包容與共融」，而新竹縣的新住民朋友正是這股精神的最佳體現。截至114年9月底，新竹縣共有約1萬5,787位新住民朋友，他們來自越南、印尼、泰國、菲律賓及中國大陸等地，在家庭、職場與社區中扮演重要角色，不僅是家庭的支柱、職場的夥伴，更是推動多元文化共融的重要力量。

楊縣長強調，縣府將持續透過「一鄉鎮一據點」新住民服務網絡、語言學習與文化講師培訓課程、志工關懷隊培育等措施，打造友善的新住民城市，讓更多家庭能安心生活、自在發展。他也期盼透過每年嘉年華會的舉辦，讓更多縣民親身體驗新住民文化的美麗與多樣，共同營造「多元文化、幸福竹縣」的願景。

期盼藉由此活動持續促進不同文化間的理解與交流，讓「尊重多元、共融共好」的理念深植於竹縣每一個角落。