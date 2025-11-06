多元產品建功 紐時上季數位訂戶暴增 總訂戶首破1200萬

紐約時報（NYT）上季獲利與營收都優於華爾街預期，純數位與紙本訂戶也都超乎預期，主因為包裹方案和其他單一產品的訂戶成長，抵銷了純新聞產品訂戶的下滑，總訂戶數歷來首度突破1200萬戶大關，顯示紐時正以多元產品組合與加值服務，突破新聞來源增加與網站流量下滑的困境。

紐時第三季淨利8160萬美元，經調整後的每股盈餘0.59美元，總營收年增9.5%至7.008億美元，都高於市場預期。其中，數位訂閱營收成長14%，數位廣告營收也增長20%。

紐時上季純數位訂戶淨增加46萬戶，比前一季增加一倍，且是2020年第四季以來最多，整體純數位訂戶增至1176萬戶，高於預期，紙本訂戶為57萬戶。

上季總訂戶數增加到1,230萬戶，超乎市場預估，歷來首度突破1200萬戶大關，並朝2027年底前1500萬戶的目標邁進。不過，上季純新聞訂戶數季比減少13萬戶到156萬戶，紐時歸因於已在2023年停止行銷純新聞產品。

在上季的1176萬名數位訂戶中，約390萬戶只訂閱非新聞產品，約占三分之一，且季比增加33萬戶，約相當於訂戶增數的70%。付費訂閱包含新聞方案的數位包裹者，則增加25萬戶，達到627萬戶。

紐時未將業績成長歸因於單一原因或新聞因素，而是該公司的模式給予消費者多種產品選擇，執行長萊維恩（Meredith Kopit Levien）說，「即便是在大型科技公司正造成出版業者流量愈來愈少的環境下，我們產品的需求依然龐大且穩健」。

她說，「我們已以幾種方式操作：從專家角度並有企圖心地報導最重要的新聞，並且加強努力以影音、音訊及人工智慧（AI）讓報導更平易近人，同時用新聞內容、節目、功能、遊戲和其他精進，提高產品的價值」。

紐時上季數位版訂戶的平均每位用戶營收（ARPU）年增3.6%至9.79美元，主因是調漲價格，以及訂戶從促銷方案過渡到正常價格。

展望本季，紐時預期整體訂閱營收將年比成長8%-10%，純數位訂閱營收將增長13%-16%，總廣告營收成長幅度將是高個位數至低二位數（high-single-to-low-double-digits），數位廣告營收成長率將為二位數中高區間（mid-to-high teens）的百分比。

紐時的訂戶數今年來來已增加97萬戶，今年全年增數有望超越2021年的127萬戶。

