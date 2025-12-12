多元產業需求穩健 捷流11月營收報喜
財經中心/綜合報導
國內閥門龍頭大廠捷流閥業(4580) 11月合併營收達1.96億元，較上月成長18.35％。累計2025年1至11月合併營收達20.78億元，較去年同期減少5.22％。
捷流指出，受惠集團旗下擁有齊全工業閥門產品線，有效滿足多元產業客戶對於工業閥門產品具備耐高壓、耐高/低溫、低洩漏率等高客製化研發製造技術，帶動客戶對於工業閥門產品訂單拉貨需求維持一定水準，助力集團未來整體營運持續穩定向上。
根據IMARC研究報告指出，隨著全球石油和天然氣勘探投資增加、工業化進程加快、水和廢水處理基礎設施不斷擴張以及製造過程自動化需求日益增長等，預估2025年至2033年全球工業閥門市場將以6%的複合年增長率成長，2033年工業閥門市場規模將達到1,316億美元，憑藉捷流持續深化全球業務接單，並於工業閥門市場擁有高度產品研發與專利、高良率量產及有效提供客戶專業流體控制解決方案，助力集團良好接單利基。
展望2025年第四季，捷流持續深化與既有客戶的合作關係，並同步積極拓展潛在應用市場，透過深厚的技術實力與專業團隊，提供客戶專業的流體控制解決方案，以擴大產業滲透與提升整體接單規模，同時，捷流仍不斷強化產品品質與製程管理，提升產品一致性與交期掌控力、以及優化接單模式與生產配置，加強供應靈活性與因應能力，有望挹注未來營運穩健動能。
