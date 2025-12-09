多元產業青年齊聚 屏東大店長課程再添43位新力軍

▲屏東縣政府今（9）日在王船文化館舉辦大店長課程「第11期基礎營運班─屏南班」及「第3期高階策略班」結訓典禮。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣政府自2015年起開辦屏東大店長系列課程，累積迄今共培育339位大店長，今（9）日在王船文化館舉辦「第11期基礎營運班─屏南班」及「第3期高階策略班」結訓典禮，縣長周春米頒發43位學員結訓證書，並鼓勵學員們將課程所學實際運用至企業，帶領公司夥伴一同成長進步。

縣長周春米表示，今年起大店長課程規模全面擴大，新增「屏北」、「屏南」雙基礎班，更首次進入恆春半島開課，突破區域限制，讓創業資源不再集中單一地區，縣府同步打造農漁特產與觀光路線的大平台，讓地方品牌被更多人看見。

周縣長強調，「屏東大店長課程」十年來能從無到有、從青澀到茁壯，最關鍵的力量就是縣府團隊一路的陪伴與投入，從企劃、資源、導師到社群，每一步都與青年站在一起，十年累積培育339位創業者的堅持與成果，也形塑了屏東獨具特色的「創業共學文化」。縣府會持續扮演陪跑員與推動者的角色，協助青年建立系統化營運能力，從品牌定位、企業目標到商業策略，打造更穩健的創業基礎。縣長並特別感謝張勝鄉老師、施瑞峰老師以及助理講師學長姐長年的付出，使大店長課程得以紮根、共好、持續傳承。

勞青處長李雨蓁說，「第11期基礎營運班─屏南班」及「第3期高階策略班」兩班共計43位學員順利完成8週密集培訓，學員產業涵蓋工程、殯葬、養殖、旅宿、餐飲、五金機械等領域，呈現屏東青年創業生態的高度多元與蓬勃生命力。本期學員跨領域程度創新高，透過彼此交流、彼此激盪，不僅強化經營策略，也深化團隊文化與品牌故事，展現「傳承、凝聚、挑戰」的大店長精神。

另外，今日於鎮海公園同步舉行「第六、七屆會長交接典禮」及屏南班成果展，學員以創意展攤呈現自己的品牌成績，象徵以滿滿能量迎接全新的一年。