多元管道繳地價稅 11/1起開徵

高雄市稅捐稽徵處表示，一一四年地價稅已於十一月一日開徵，繳納期限至十一月三十日止（因適逢例假日，順延至十二月一日），可於繳納期間內選擇下列任一方式繳納稅款，請民眾多加利用：一、臨櫃繳納：請至代收稅款金融機構繳納（郵局不代收），稅額三萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富及來來（OK）等便利商店繳納，亦可利用自然人／工商憑證、已註冊健保卡及密碼或行動自然人憑證（TWFidO），透過便利商店多媒體資訊機查詢列印繳納單，直接至超商櫃臺繳納。二、自動櫃員機（ATM）轉帳繳稅：請至有「跨行：提款＋轉帳＋繳稅」之自動櫃員機轉帳繳稅。三、晶片金融卡網際網路轉帳繳稅：請至網路繳稅服務網站進行繳稅。四、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳繳稅：利用本人之活期（儲蓄）存款帳戶，透過電話語音【四一二一三六六，電話號碼五碼地區及國內行動電話請於上開號碼前加撥○二（或○四）；國外地區請於上開號碼前加撥國碼+八八六-二（或四），以上電話之服務代碼為一六六#】或至網路繳稅服務網站進行繳稅。五、信用卡繳稅：透過電話語音或至網路繳稅服務網站進行繳稅。授權繳稅成功後，不得取消或更正。六、以自然人／工商／金融憑證、已註冊之健保卡及密碼或行動自然人憑證（TWFidO），登入地方稅網路申報作業網站點選「線上查繳稅及電子傳送服務」進行繳稅。七、電子支付帳戶繳納：一卡通MONEY、歐付寶、愛金卡（icash Pay），可下載業者APP掃描繳款書上QR-Code行動條碼繳稅。八、逾期繳納應徵滯納金案件，除可至代收稅款金融機構繳納外，於繳納期間屆滿之翌日起三十日內，可透過網路繳稅服務網站以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶繳稅。

此外，為加強便民服務，提供民眾簡便迅速、更多元的繳納管道，稅捐處貼心提供以下服務：一、臨櫃信用卡及行動支付繳稅服務：高市稅處所屬十二個分處提供臨櫃以實體信用卡及4 Pay行動支付工具（台灣行動支付、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）感應刷卡繳稅服務。二、嗶嗶繳、街口支付、悠遊付、橘子支付、全支付、一卡通MONEY：可下載業者APP掃描繳款書上三段式條碼繳稅。