多元管道領取普發1萬 11/24開放郵局領現
記者吳典叡／臺北報導
財政部今（21）日指出，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，自11月24日起開放郵局領現，領取期間至115年4月30日止，民眾可於郵局營業時間至櫃檯領取，計有1292間郵局據點，遍布全臺鄉鎮及離島地區，請民眾視方便時間就近領取，在前往郵局領現前，可先使用行動郵局APP查詢附近郵局的等候人數並線上取號，以減少現場排隊時間。
財政部今日與交通部共同召開記者會，邀請行政院打擊詐欺指揮中心、數位發展部及中華郵政公司與會，會中由中華郵政公司介紹普發現金郵局領現的開放時間、分流措施及應攜帶的身分證明文件，期使領取作業更加順利。
財政部進一步說，至郵局領現時，領有健保卡的民眾，請務必攜帶具照片的健保卡領取；未領有健保卡者，應持身分證或居留證等正本領取。倘委託他人領取時，除攜帶委託人（發放對象）健保卡外，受託人同時須攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片的身分證明文件正本，並由受託人簽收領取。而115年4月1日至4月30日間在國內出生並領有出生證明的國民，請家屬備妥出生證明及其生母或生父的身分證明文件正本，於115年5月22日前至郵局臨櫃領取。
財政部提醒，採登記入帳及直接入帳方式的民眾，務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，以確保自身權益。如登記失敗或入帳失敗，請民眾重新至普發現金官網（https://10000.gov.tw）完成登記，或改採ATM領現或郵局領現。
財政部呼籲，政府不會主動透過電話、簡訊或電子郵件通知民眾登記或領取現金，更不會致電要求民眾到ATM或操作網路銀行辦理任何轉帳作業。所有請民眾提供提款卡密碼、簡訊驗證碼的行為都是詐騙，請民眾務必提高警覺，切勿點擊任何可疑連結。若有收到可疑訊息，請立刻聯繫165反詐騙專線或1988客服專線查證。
為提供民眾多元便利管道領取普發現金，自11月24日起開放郵局領現，領取期間至115年4月30日止，民眾可於郵局營業時間至櫃檯領取。（財政部提供）
財政部說，至郵局領現時，領有健保卡的民眾，請務必攜帶具照片的健保卡領取；未領有健保卡者，應持身分證或居留證等正本領取。（財政部提供）
倘委託他人領取時，除攜帶委託人健保卡外，受託人同時須攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片的身分證明文件正本，並由受託人簽收領取。（財政部提供）
其他人也在看
樂齡歌聲展活力 竹郵用歌唱交流情誼
鼓勵銀髮族豐富退休生活並培養正向興趣，同時協助高齡及身心障礙族群提升金融知識、安心運用郵政數位服務，新竹郵局20日在郵務大樓舉辦「銀齡樂唱 唱出活力」活動。郵政壽險高齡保戶及多位身心障礙朋友熱情參與，現場氣氛熱鬧。新竹郵局局長吳進益表示，長者與身心障礙者是郵局重要的服務夥伴，郵政不僅在郵務與金融服務上持續精進，也重視社會關懷與樂齡照護。今天的活動正是希望藉由音樂與歌唱，讓大家在旋律中舒展身心、交流情誼，唱出健康、唱出幸福，每一首歌，都是一段人生回憶；每一段旋律，都是幸福的延續。中華郵政工會新竹分會理事長徐長德也到場支持。他表示，郵局與工會將持續攜手推動高齡及身障友善服務，透過多元活動協助民眾在愉快互動中提升金融知能，增進自我保護能力。活動結合歌唱展演、趣味互動與防詐宣導，參與者皆表示有趣又實用，不僅唱出活力，也強化日常金融安全觀念。更多新聞推薦 ● 實現土地正義、保障人民財產 總統賴清德宣布：重啟公地放領政策台灣好新聞 ・ 1 天前
你領了嗎？普發現金1萬元已1550萬人領取 11/24開放郵局臨櫃領現
財政部政務次長阮清華今（21）日表示，普發現金1萬元自10月23日啟動以來，截至今天中午，領取人數已達1,550萬人次，已領取占比達65.79%，速度非常快。第3階段郵局領現，下周一（11/24）開放。太報 ・ 9 小時前
銀齡樂唱 唱出活力！竹郵關懷樂齡身障，強化金融安全觀念
【民眾新聞網方健龍新竹報導】為鼓勵銀髮族豐富退休生活並培養正向興趣，同時協助高齡及身心障礙族群提升金融知識、安 […]民眾日報 ・ 1 天前
郵局重要服務將走入歷史 明年1月起停辦
因國際郵政匯票申辦量持續下滑，加上紙本作業流程繁複、遺失風險高，且在全球金融透明化與反洗錢規範趨嚴下已不符現代跨國金流要求，中華郵政宣布，將於2026年1月1日停辦沿用多年的國際郵政匯票業務，未來跨國寄款將全面改以電文匯款（SWIFT），具備更高的安全性、速度與可追蹤性。中時新聞網 ・ 1 天前
郵局領「普發1萬」24日開放！財政部曝規則 留意1數字別跑錯
普發現金一萬元近期上路，財政部發文提醒，自24日起到明年4/30，符合領取資格的民眾，就能到全國任一郵局儲匯櫃檯營業時段領取，但第一周會對身分證尾數不同進行分流，呼籲民眾配合。中時新聞網 ・ 6 小時前
注意！普發1萬郵局領現11/24啟動 首週依身分證尾數分流「步驟一次看」
財政部今（21）日表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，自11月24日開放郵局領現，領取期間至2026年4月30日止，民眾可於郵局營業時間至櫃檯領取，計有1,292間郵局據點，請民眾視方便時間就近領取，在前往郵局領現前，可先使用行動郵局APP查詢附近郵局的等候人數並線上取號，以減少現場排隊時間。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
普發1萬11/24起郵局開領現金！ 1550萬人已領取
全民普發現金1萬元再添新領現管道！財政部今（21）日宣布，自24日（週一）起全台1,292間郵局據點正式開放民眾領取現金，領取期間延續至115年4月30日止。截至21日中午統計，已有1,550萬人完成領取，領取率約達六成五。中天新聞網 ・ 6 小時前
台積電再傳洩密／羅唯仁遭高檢署調查 魏哲家面臨人才接班隱患
台積電人才難題正從內外同時襲來。隨著台積電在先進製程全面領先競爭對手，「待過台積電」的履歷在業界鍍金，台積電高階管理人才更是兵家必爭之地，從最年輕副總李文如跳槽輝達，到21年資歷資深副總羅唯仁可能轉戰英特爾，全球都想挖角台積電人才，同時台積電內部在魏哲家身兼董事長、總裁後，雙首長制告終，台積電下個篇章的接班難題浮上檯面，誰被選中、誰被忽略，都將牽動台積電管理階層的平衡，且恐掀國內外科技人才爭奪戰。鏡報 ・ 17 小時前
下週運勢出爐！ 「1星座」財運旺 夢想不只是夢
下週運勢出爐！ 「1星座」財運旺 夢想不只是夢EBC東森新聞 ・ 8 小時前
普發一萬1550萬人已領取 24日開放郵局領現
（中央社記者呂晏慈台北21日電）普發現金上路逾2週，財政部今天表示，截至21日中午領取人數超過1550萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計11月24日開放郵局領現，首週實施分流措施，但65歲以上年長者及身心障礙人士不在此限。中央社 ・ 8 小時前
台服飾「暖心服務」感動全網！為行動不便阿嬤送衣到門口
台灣一家本土服飾店店員的暖心舉動感動人心！店員為行動不便的阿嬤展現貼心服務，將衣服帶到店外供阿嬤挑選，並耐心介紹商品。這溫馨場景被網紅拍下分享，短短兩天就獲得超過20.4萬個讚。目擊民眾皆表示相當感動，身心障礙者人權監督聯盟發起人張學恆更直言「這其實是我生活的日常」。該服飾品牌長期參與公益，15年來持續捐贈衣物給家扶基金會，今年更讓400位兒少受惠，展現企業善盡社會責任的精神！TVBS新聞網 ・ 1 天前
【普發現金】郵局臨櫃領1倒數開跑！流程、身分證單雙號分流一次掌握
普發一萬元現金自17日起開放ATM領取，截至今（20）日下午5時，已有258萬1808人完成領取。財政部表示，目前民眾可透過官網登記入帳或ATM領現；自11月24日起，將開放全台1294間郵局臨櫃領現，首週將依身分證號實施單、雙號分流。對此，《三立新聞網》整理郵局ATM及臨櫃領現流程、應備證件、分流規定與代領方式，方便民眾一文掌握。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮中配村長贏訴願 內政部：富里鄉公所依職權再處置
（中央社記者高華謙、張祈台北20日電）原任花蓮村長的中配鄧萬華因中華人民共和國國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願後獲撤銷原處分。內政部今天說，目前此案應是由富里鄉公所再做詳盡調查後再處理，內政部不可能做指導，還是要由富里鄉公所依職權決定。中央社 ・ 1 天前
獨家》有中國身分證！已註銷逾50人國籍 中配難割捨也被除籍
中共誘拉台灣民眾申領中國身分證件，政府清查違法在中國設籍或持有中國身分證、定居證，已註銷逾50人台灣身分。知情官員透露，有些中配同時擁有雙重身分，甚至領對岸的退休金，或想繼承中國那邊的遺產，最後選擇中華人民共和國身分，已被主管機關除籍。據了解，這一波除籍名單，包含協助台人代辦中國身分證的泉州台青創業自由時報 ・ 1 天前
花蓮遭解職陸籍配偶村長訴願成功 內政部：富里鄉公所依職權再處置
原任花蓮縣富里鄉學田村長的陸籍配偶鄧萬華，因中華人民共和國國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分。內政部今天表示，目前此案應由富里鄉公所再做詳盡調查後再處理，因職權在富里鄉公所，內政部不可能指導，還是要由富里鄉公所決定。富里鄉公所說，今天剛收到內政部公文，會綜合內政部及花蓮縣府意見，依相關法令審慎研議，目前還未決定開會時間。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 16 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 9 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 13 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前