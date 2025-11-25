多元美食市集串聯 耶誕歡樂趣味滿分

市民廣場貨櫃市集匯集造型爆米花、棉花糖、特色飲品等人氣餐點。(新北觀旅局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

年末最大冬季盛事「2025新北歡樂耶誕城」於14日正式登場，新北市市民廣場及周邊全面化身為繽紛熱鬧的馬戲嘉年華舞臺。除了必訪的燈區裝置與精彩光雕投影秀外，今年新北歡樂耶誕城亦以多元美食與市集攤位串聯節慶景觀，讓遊客在欣賞燈景之際，同步享受吃、逛、拍的冬日儀式感，營造活力滿滿的節慶氛圍，吃貨必遊別錯過了！

2025新北歡樂耶誕城不僅以濃厚的馬戲主題與 LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini 角色打造多處可愛裝置及特色燈飾，更把吃喝玩樂一次集結在城市裡最熱鬧的角落。其中，市民廣場貨櫃市集匯集造型爆米花、棉花糖、特色飲品等人氣餐點，兩側亦設有趣味遊樂設施以及LINE FRIENDS周邊賣店，是親子與朋友同遊的熱門打卡點。捷運環狀線板橋站南廣場市集則展現多國風味，從美式、日式、韓式至泰式料理一應俱全，像是在耶誕市集中環遊世界，現場也規劃親子遊戲區，讓大小朋友都能吃得開心、玩得盡興。

另板橋車站站前廣場則以夢幻造景與趣味遊戲攤位打造「童話村」般的體驗空間，歡迎著大家到此盡情暢玩，一起來場快樂的時間之旅，廣場周邊也進駐超過40攤美食小吃，從甜品、鹹食、燒烤到飲品等，豐富選擇讓人滿足味蕾的每一個願望。除板橋車站周邊外，板橋府中商圈亦於週末推出限定市集，融合文創手作、特色小點與街頭表演，共同營造節慶期間充滿驚喜的城市漫步體驗。

今年新北歡樂耶誕城各區市集營業時間規劃完整，讓遊客無論平日或假日都能輕鬆享受美食與歡樂遊玩。其中，市民廣場與站前廣場的貨櫃市集自週一至週日皆從11時營業至22時，提供全天候的選擇；站前市集攤販則採平假日不同時段營運，週一至週四為16時至22時，週五至週日則提前至11時開市，更方便遊客在假日行程中自由安排；南廣場的異國市集於週一至週五15時至22時營業，週六、日則提早自11時起熱鬧登場，讓民眾彷彿置身世界美食街。而府中商圈市集則為週末限定，每週六、日13時至22時與大家見面，歡迎大家把握年末時光，一同來到新北歡樂耶誕城品嚐美食、欣賞燈飾、感受節慶魅力，裝滿幸福與溫暖，迎接一年中最美好的季節。

此外，最新一期《食尚玩家》節目更特別推薦兩家位於板橋周邊的深夜美食，首先是「巷弄內波霸珍珠奶茶」以手炒珍珠及濃郁奶香著稱，帶有懷舊風味的古早味奶茶深受遊客喜愛，適合民眾作為逛完新北歡樂耶誕城後的甜蜜補給站。另一家必吃宵夜「阿貓碳烤吐司」則以現烤吐司的酥香口感與厚實內餡著稱，無論作為晚餐加碼或深夜點心，都能瞬間充滿能量，是當地人強力推薦的暖心選擇。更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。