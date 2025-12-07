南部中心／綜合報導

台南一名女駕駛深夜開UBER跑車，沒想到載到一名疑似酒醉的男子，在車上又是對她言語騷擾，又碰觸她的身體，女駕駛當下趕緊把對方載到目的地，讓他盡快下車，事後氣的把騷擾畫面PO上網。





多元計程車女駕駛遭客性騷 男子身體接觸引反感

男乘客把手搭在她肩上，女駕駛立刻制止。（圖／翻攝畫面）









女駕駛深夜跑車，載送一名男乘客，但才上車沒多久男子開始胡言亂語，女駕駛故作鎮定，對方卻越來越過分。男乘客把手搭在她肩上，女駕駛立刻制止，只能盡速開到目的地，讓對方快下車，事後女駕駛的朋友把畫面po上網，說小女生大半夜辛苦跑車，卻遭男乘客騷擾，甚至想觸碰胸部，還說要包養女司機，讓人很不舒服。

民眾說：「女孩子外出帶個辣椒水，當下把窗戶拉下來，趕快大聲求救。」「這樣的職業可能就要，更注重自己的個人安全。」

男子一上來就直接坐副駕，女駕駛來不及反應，網友則建議，既然已經錄下證據，應該報警，或直接把車開到警察局。





女駕駛的朋友把事件po上網。（圖／翻攝畫面）









其他女駕駛：「太晚的話，就盡量不要接路邊攔車的，盡量就是接熟客，盡量不要讓男乘客坐副駕。」台南市計程車教育輔導協會理事長王俊傑：「最重要一點，車上一定要裝置行車紀錄器，也不要玩笑、嬉笑，造成不必要的誤會。」

律師梁家瑜：「建議被害人可以依照刑事訴訟法，以及刑法的規定提起告訴。」

深夜相對容易發生危險，駕駛通常都會多留意乘客一舉一動，這次女駕駛被乘客騷擾，警方也已經介入調查。

