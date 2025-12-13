多元計程車安全把關 政府.車行兩層審核優質駕駛

台北市 / 綜合報導

下雨天出門車多、車位難找，不少人選擇搭乘計程車外出，但如何開心出門、平安回家，駕駛人必須通過政府審核，取得計程車駕駛人的職業登記證，車行、車隊、叫車平台也有各自篩選司機的標準，以及乘客評分機制，來確保每位搭車民眾的安全與品質。

多元計程車駕駛韋先生說：「您好，歡迎上車，請問您要到哪裡。」一上車貼心問候，多元計程車駕駛服務做得好，不僅要給客人舒適的乘車環境，還要負責把人平安送到定位，但為了顧及乘客的安全，駕駛人必須通過政府審核，取得計程車駕駛人的職業登記證，再來車行車隊叫車平台，還會運用各自標準來篩選。

廣告 廣告

多元計程車駕駛韋先生說：「如果考登記證的時候，可以考過他是看你的登記證，多元不用良民證，良民證是好像是，現在好像沒有了吧，對，都一般以登記證為主。」

當職業駕駛20多年的韋先生，從年輕開到可以退休的年紀，都是優良司機，但為了保障自己的權益，以及降低處理行政成本選擇靠行，加入車隊也能取得穩定的客源，不過同時也有人有疑問，如果在車隊待不習慣或有狀況，跳槽後對前東家時期的表現，是否能一覽無遺。

記者VS.多元計程車駕駛韋先生說：「應該每個車隊，都會有做一些評估之類的，所以這種內部，應該是他們內部才會知道，所以像一般你們駕駛，是不會知道，我們都不會知道，同事之間誰的評論好壞，不會知道。」

每位駕駛都會，依照自己的習慣喜好，靠行加入車隊，但問題就來了，如果這位司機有案底，或是先前素行不良載客表現不佳，載客的「分潤」是否會有差別。計程車駕駛韋先生說：「如果知道他不行的話，應該會被退隊吧，就不會採用了，採用了應該就是沒有什麼問題。」

據了解目前台灣合法的組織，並不會因為駕駛人，先前是否有案底紀錄而有所差別，多元計程車，司機分潤方式，「車價」占絕大部分，而有其他的叫車平台，通常會向司機抽取，約25%的服務費，不會因為有沒有案底而有所差別，但對民眾來說，更在意駕駛的表現是否優良，才能確保每一趟都能平安到家。

原始連結







更多華視新聞報導

屏東敬老博愛卡升級增至千點 可搭國道客運、計程車

台南火車站「恐怖運將」 排班移車起口角「亮球棒」恫嚇

馬祖南竿小客車自燃 駕駛及時下車無人傷亡

