多元計程車違規迴轉！小貨車急閃失控撞斷消防栓 白色水柱噴發畫面曝

記者林盈君／新北報導

25日上午，新北市八里區商港一路，發生一起車禍事故，一台多元計程車違規迴轉，導致後方的小貨車閃避不及，失控撞向路肩，直接撞斷路邊的消防栓，瞬間水柱噴出，貨車的半截車身還栽進荒草空地中，警消獲報趕抵，所幸現場無人員受傷，詳細肇事原因還有待進一步釐清。

新北八里貨車失控撞斷消防栓，水柱瞬間噴發。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天上午8時許，59歲陳姓女子駕駛多元計程車，於商港一路違規跨越中央雙黃線迴轉，因迴轉半徑不足，又再度倒車，而後方25歲的貨車駕駛黃男，疑因閃避不及，整台車失控撞向路肩，撞斷消防栓之後又越過人行道，最後栽進荒草空地。

警消獲報後到場，現場無人員受困傷亡，警消立即關閉消防栓，確認雙方駕駛均無酒駕，肇事經過還要再調查，而針對陳女違規迴轉，將開單告發。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

