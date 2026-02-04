多元長照 泰山奇蹟新家園啟用

天主教主顧修女會泰山「奇蹟新家園」落成，昨熱鬧剪綵啟用。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

面對高齡人口快速成長，新北市泰山「奇蹟新家園」日間照顧中心四日上午由市長侯友宜主持剪綵啟用，擴充在地服務量能，且整體環境提升，服務人數由二十四人增至八十六人，可提供日間照顧及多元長照服務，強化社區照顧支持，提升長者照顧可近性。

侯友宜表示，新北市六十五歲以上長者人數超過八十萬人，市府樂見民間單位深耕在地投入長照服務體系，提供長者與家庭多元且貼近需求的照顧選擇。感謝主顧修女會持續與市府合作，守護長者健康福祉。

侯友宜指出，目前新北市已設立一百二十六家日照中心，涵蓋各行政區，提供失能及失智長者日間照顧服務，預計今年可達一百三十家，讓長者能在熟悉社區中快樂安老，「每個人都會老，照顧長輩是城市最重要的責任」。

衛生局長陳潤秋表示，將透過持續擴充服務量能與據點布建，讓長照服務更加可近，減輕家庭照顧負擔，也讓長者能在熟悉的生活環境中安心生活。

高齡長期照顧處長林惠萍指出，泰山「奇蹟之家」在民國九十九年成立的社區日照服務，服務能量僅二十四人。鑑於近年長照需求增加，奇蹟之家於一一一年動土擴建，如今全新建物完工，整體環境提升且服務品質更好，服務人數擴充至八十六人，除日間照顧外亦提供居家服務、社區照顧關懷據點、短照、送餐、喘息及特色照顧等服務，透過整合在地資源建構完善的社區照顧網路。