多元陪伴照顧服務計畫 服務區域擴及基隆市

記者吳典叡／臺北報導

為因應長者或被看護者臨時有狀況等「臨短急」照顧需求，勞動部今（30）日指出，自114年4月開辦「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，累積總服務時數已突破3.4萬小時，自即日起，將服務區域擴及基隆市，此項計畫服務區域已可涵蓋「北北基桃」生活圈！民眾可至多元陪伴照顧服務試辦計畫官網查詢，並提出申請。

勞動部勞動力發展署表示，為因應長者或被看護者臨時有狀況卻找不到照顧人力、外籍家庭看護空窗期的短期照顧需要或家人術後出院的急性後期照顧等「臨短急」照顧需求，開辦「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，即日起將服務區域擴及基隆市，服務區域涵蓋「北北基桃」生活圈。

同時，自即日起，財團法人伊甸社會福利基金會也正式成為多元陪伴照顧服務試辦單位，服務範圍涵蓋臺北市、新北市與基隆市，加上114年4月初開辦的6家試辦單位及同年11月底加入的6家試辦單位，目前全臺共有13家試辦單位，整體服務區域包括直轄市6都、達16縣市，全國服務縣市覆蓋率已破7成。

勞動力發展署說，此項計畫目的在「以一對多」的照顧模式，於家人因失能有照顧需要或家有病患出院時提供4小時以上的服務。截至目前為止，官網瀏覽人數破15萬人，累積總服務時數已突破3.4萬小時，且總服務人次已逾3900人次。

據勞動力發展署統計，申請多元陪伴照顧服務的對象以「短期重大傷及術後出院照顧」為大宗佔3成5，其次「長照服務空窗」與「聘僱外籍家庭看護喘息」佔2成7；申請服務頻率從申請1天的單次服務至1個禮拜或1個月不等，皆依個案照顧需求自行提出，經評估後派員提供服務。民眾如需申請服務，或了解相關資訊，請至計畫官網（https://mcs.wda.gov.tw）查詢，或洽1955免付費專線。

