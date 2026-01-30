多元陪伴照顧 逾3.4萬小時

多元陪伴照顧服務，提供臨短急照顧需求。（圖：發展署提供）

回應老人或被看護者臨時有狀況卻找不到照顧人力、外籍家庭看護空窗期的短期照顧需要及家人術後出院的急性後期照顧等「臨短急」照顧需求，勞動部勞動力發展署三十日表示，自開辦「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，累積總服務時數已突破三‧四萬小時，並自即日起將服務區域擴及基隆市，這項計畫服務區域涵蓋「北北基桃」生活圈！

呼籲民眾前往多元陪伴照顧服務試辦計畫官網（https://mcs.wda.gov.tw）查詢及提出申請！也可電洽1955免付費專線，由專人提供說明與協助。

勞動力發展署指出，自即日起伊甸社會福利基金會正式成為多元陪伴照顧服務試辦單位，服務範圍涵蓋台北、新北及基隆，加上一一四年四月初開辦六家試辦單位及同年十一月底加入六家試辦單位，目前全台共有十三家試辦單位，整體服務區域包括直轄市六都、達十六縣市，全國服務縣市覆蓋率已破七成。

截至目前為止，官網瀏覽人數突破十五萬人，累積總服務時數突破四‧四萬小時，總服務人次已逾三千九百人次。

發展署進一步指出，這項計畫目的在以一對多照顧模式，於家人因失能有照顧需要或家有病患出院時提供四小時以上服務。根據統計資料，申請多元陪伴照顧服務對象以「短期重大傷及術後出院照顧」為大宗佔三成五，其次「長照服務空窗」與「聘僱外籍家庭看護喘息」佔兩成七。

申請服務頻率從申請一天的單次服務至一個禮拜或一個月不等，皆依個案照顧需求自行提出，經試辦單位評估後派員提供服務，縮短家庭照護空窗期，並且實現服務提供彈性最大化。