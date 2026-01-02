多冷才是寒流？ 氣象署一圖說明冷氣團、寒流分級

台北市 / 林彥廷 綜合報導

中央氣象署表示，入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，剛跨完年就受到這波入冬以來最明顯的冷空氣影響，氣象署在臉書上發文分享「冷氣團？寒流？到底是多冷？冷空氣怎麼分級？」貼文，並提醒晚歸的民眾外套一定要穿夠，因為越晚還會越冷，也請記得多關心家中的長輩與心血管疾病親友，提醒他們戴上帽子、圍巾、手套，把頭頸部與四肢都保暖好。

​中央氣象署於臉書「報天氣 - 中央氣象署」上發文指出，冷氣團、寒流？到底哪個比較冷？差在哪裡呢？這次就讓貓貓來為大家介紹不同名詞的意思和感受。

廣告 廣告

氣象署指出，每當有來自北方的冷空氣影響台灣時，氣象署會根據「台北氣象站」的日最低溫，來區分影響程度的強弱：

東北季風→最低溫 ≥ 15°C ​

​大陸冷氣團→ 14°C ≥ 最低溫 > 12°C ​

​強烈大陸冷氣團→ 12°C ≥ 最低溫 >10°C ​

​寒流→ 最低溫 ≤ 10°C

​​氣象署提到，今明兩天(1/2-3)這波是 「強烈大陸冷氣團」 等級，大家出門記得要像圖裡的貓貓一樣，把衣服穿好穿暖，變身成溫暖的毛球哦。

原始連結







更多華視新聞報導

吳德榮：2至4日低溫探7度以下 下週可能有寒流

冷氣團到 被子怎蓋才暖？ 業者：毛毯鋪床.羽絨較恆溫

大陸冷氣團發威 氣象署：3千公尺以上高山降雪機會增

