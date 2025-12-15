多利多國際食品榮獲「2025 醍醐伴手禮評鑑」雙料大獎 低溫烘焙結合 ESG 永續理念 讓台灣好水果躍上國際舞台

【警政時報 江雁武／綜合報導】由《工商時報》主辦的「2025 台灣茶、酒、咖啡暨伴手禮評鑑」結果正式揭曉。本屆評鑑攜手 Q square 京站時尚廣場、臺中驛鐵道文化園區及高雄漢神巨蛋共同協辦，透過專業評審團嚴謹評選與消費者票選機制，選出年度最具代表性的伴手禮品牌，頒發「醍醐金讚獎」、「醍醐珍饌獎」與「醍醐人氣獎」三大最高榮譽。

專業評審與消費者一致肯定，多利多金讚台灣禮盒大放異彩。(圖/記者澄石翻攝)

多利多國際食品有限公司以旗下代表性商品『金讚台灣禮盒』，同時榮獲「醍醐金讚獎」與「醍醐人氣獎」，成為本屆評鑑中少數獲得專業評審與市場消費者雙重肯定的品牌之一，充分展現台灣果乾伴手禮在品質實力、品牌理念與市場接受度上的卓越表現。

多利多國際食品創辦人王多利表示，這次獲獎對團隊而言不只是榮耀，更是一份責任。他指出，多利多自創立以來始終堅持「把台灣最好的水果，用最溫柔的方式留下來」，低溫烘焙不是為了追求效率，而是為了尊重土地與農民的辛勞，也讓消費者真正吃得到水果最純粹的原味。

低溫烘焙結合 ESG 理念，多利多打造台灣水果永續新典範。(圖/記者澄石翻攝)

多利多國際食品長期深耕台灣在地農產，專注於低溫烘焙製程，將新鮮水果以溫和方式轉化為天然果乾。此一製程不僅完整保留水果原有的香氣、口感與自然甜味，更避免高溫加工造成的營養流失，讓消費者能在日常生活中安心品嚐台灣水果的純粹風味。品牌亦透過穩定契作與收購機制，協助農民因應盛產期銷售壓力，有效提升農產品附加價值，打造農業端與消費端共好的永續循環。

在 ESG 與環境永續實踐方面，多利多持續以實際行動回應全球減碳趨勢。王多利進一步說明，本次獲獎商品選用無糖鳳梨為主要原料，約需 10 斤新鮮鳳梨才能烘製成 1 斤果乾，重量縮減至原本的十分之一，不僅提升保存與運輸效率，也有效降低物流過程中的碳排放與資源耗損。他強調，企業能做的不只是生產商品，而是在每一個環節為環境多留一分餘裕。

從農田到餐桌的永續承諾，多利多果乾伴手禮榮獲醍醐雙獎。(圖/記者澄石翻攝)

此次榮獲雙獎肯定的『金讚台灣禮盒』，內容精選無糖鳳梨片、無糖柳橙片（可直接食用或沖泡）、決明子茶包與黑豆茶包，沖泡約五分鐘即可釋放層次分明的自然茶香。全系列產品皆為百分之百無添加、無咖啡因設計，適合各年齡層飲用，充分展現台灣果乾與茶飲結合的健康美學與生活品味。

創辦人王多利：用低溫烘焙守護台灣水果，多利多醍醐評鑑雙料獲獎。(圖/記者澄石翻攝)

王多利表示，這份榮耀不僅屬於品牌團隊，更屬於每一位用心耕作的台灣農民，以及長期支持在地農業的消費者。未來，多利多國際食品將持續以「輕盈果香、深蘊茶香」的慢活理念，陪伴消費者在忙碌生活中找回自然節奏，讓台灣好水果走進更多人的日常，也為地球的永續未來持續貢獻一份力量。

多利多國際食品勇奪「2025 醍醐伴手禮評鑑」金讚與人氣雙獎。(圖／記者澄石翻攝)

