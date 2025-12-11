多力多滋以後沒那麼多包裝品項？拚不過可口 百事要削減「庫存單位」

百事公司（PepsiCo）宣布，將在明年初前從美國市場陸續撤下數百項產品，目標是在2026年初前削減近兩成SKU（庫存單位），作為整體營運瘦身計畫的一環。這項決策出現在百事與激進投資機構艾略特投資管理公司（Elliott Investment Management）展開討論後，外界普遍視為投資人對公司提出改革訴求後的重大調整。



百事旗下擁有Fritos、開特力（Gatorade）、多力多滋（Doritos）、奇多（Cheetos）及純水樂（Aquafina）等全球知名品牌。

廣告 廣告

SKU是指特定品項的不同版本,例如不同尺寸、口味或包裝類型。公司指出，SKU的縮減並不代表整個產品系列消失，而是針對不同口味、尺寸或包裝等品項進行精簡，以降低複雜性和成本。今年百事已關閉3座製造廠並停用部分生產線，以配合改革方向。公司同時規劃推出更多價格較親民的選項，並加快開發符合健康趨勢的新產品，包括不含人工色素與香料，並增加蛋白質、纖維與全穀物含量的品項。

銷售成長不如可口可樂



這項行動緊接在艾略特於9月揭露持有百事40億美元股份後展開。艾略特認為百事近年表現落後同業，估值接近10年低點，銷售成長不如可口可樂，並致函公司要求加速改革。建議內容包括出售或外包高成本的裝瓶業務、減少不必要的飲料品項、壓低食品部門成本，並考慮出售表現不佳的非核心事業，以提升效率、強化競爭力並提高獲利能力。

艾略特合夥人史坦柏格（Marc Steinberg）表示，欣見百事管理層展現處理問題的迫切性，並認為公司以更實惠的價格策略、加速新品推出以及大幅降低成本等措施，能帶動營收與獲利的顯著成長。他強調，相信這套計畫將為股東創造可觀價值，並將持續與百事保持密切互動。

百事執行長拉瓜塔（Ramon Laguarta）則對改革方向表達高度信心，認為這套以效率為核心的策略將加速有機營收成長、提升生產力，並自 2026 年起推升核心營運利潤率。公司預期，2026 年全年核心業務銷售將成長 2% 至 4%，並在該年下半年達到成長區間高端。此外，2025 年的購併與出售策略也預期將對營收帶來正面助益。

百事並指出，隨著整體營運更精簡、資金配置更有效率，公司未來三年的獲利率將合計提升至少一個百分點。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

