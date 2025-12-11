多力多滋以後沒那麼多包裝品項？拚不過可口 百事要削減「庫存單位」
百事公司（PepsiCo）宣布，將在明年初前從美國市場陸續撤下數百項產品，目標是在2026年初前削減近兩成SKU（庫存單位），作為整體營運瘦身計畫的一環。這項決策出現在百事與激進投資機構艾略特投資管理公司（Elliott Investment Management）展開討論後，外界普遍視為投資人對公司提出改革訴求後的重大調整。
百事旗下擁有Fritos、開特力（Gatorade）、多力多滋（Doritos）、奇多（Cheetos）及純水樂（Aquafina）等全球知名品牌。
SKU是指特定品項的不同版本,例如不同尺寸、口味或包裝類型。公司指出，SKU的縮減並不代表整個產品系列消失，而是針對不同口味、尺寸或包裝等品項進行精簡，以降低複雜性和成本。今年百事已關閉3座製造廠並停用部分生產線，以配合改革方向。公司同時規劃推出更多價格較親民的選項，並加快開發符合健康趨勢的新產品，包括不含人工色素與香料，並增加蛋白質、纖維與全穀物含量的品項。
銷售成長不如可口可樂
這項行動緊接在艾略特於9月揭露持有百事40億美元股份後展開。艾略特認為百事近年表現落後同業，估值接近10年低點，銷售成長不如可口可樂，並致函公司要求加速改革。建議內容包括出售或外包高成本的裝瓶業務、減少不必要的飲料品項、壓低食品部門成本，並考慮出售表現不佳的非核心事業，以提升效率、強化競爭力並提高獲利能力。
艾略特合夥人史坦柏格（Marc Steinberg）表示，欣見百事管理層展現處理問題的迫切性，並認為公司以更實惠的價格策略、加速新品推出以及大幅降低成本等措施，能帶動營收與獲利的顯著成長。他強調，相信這套計畫將為股東創造可觀價值，並將持續與百事保持密切互動。
百事執行長拉瓜塔（Ramon Laguarta）則對改革方向表達高度信心，認為這套以效率為核心的策略將加速有機營收成長、提升生產力，並自 2026 年起推升核心營運利潤率。公司預期，2026 年全年核心業務銷售將成長 2% 至 4%，並在該年下半年達到成長區間高端。此外，2025 年的購併與出售策略也預期將對營收帶來正面助益。
百事並指出，隨著整體營運更精簡、資金配置更有效率，公司未來三年的獲利率將合計提升至少一個百分點。
責任編輯：許詠翔
更多風傳媒報導
其他人也在看
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 7
台積電除息樂極生悲 Fed降息點陣圖引爆賣壓
台積電11日除息，每股配發現金5元，預計發出約1,296億元，開盤以1,510元上漲10元，再度秒填息，184.83萬名股東一度樂開懷。然而不到50分鐘，股價從1,515元高點急轉直下，最低跌至1,485元，下跌15元轉為貼息，面臨5日線保衛戰，加權指數也從早盤高點28,568點大漲167點，刷新11月4日盤中28,554點紀錄後，隨即下殺至28,173點大跌228點。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 1 天前 ・ 40
配息縮水急下車！國家隊狂倒這檔上千張...已清倉7天 0050「再降經理費」仍失血1.33億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（10）日終場漲218.13點，收28,400.73點，漲幅0.77%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市ETF賣超方面，富...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
記憶體缺貨潮持續助燃！小兒捧逾17億搶進力積電 又砸破26億指名旺宏、華邦電
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國聯準會（Fed）年末會議即將來臨，市場投資人進入觀望狀態，加上美股週一收黑，影響台股今（9）日開高走低，終場加權指...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
台積電1500買不下手？專家推翻傳統思維：風險比五年前更低、報酬仍甜
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電（2330）股價強勢站上1500元，引發市場再度討論「現在還能不能買」的經典難題。曾在2019年就開始布局台積電、一路見...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
台積電秒填息 張忠謀領6.25億元股利
台積電（2330）今（11）日除息，每股配發5元現金股利，盤中最高觸及1515元迅速完成填息，近185萬名股東開心，股利明年1月8日入帳，台積電董事長魏哲家一家人有望領到近4千萬元，創辦人張忠謀股利6.25億元。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 13
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 123
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「全民共享」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 181
台塑四寶「這2檔」11月營收年減逾20%...股價綠了 國家隊捧上億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收28,182.60點，跌121.18點或0.43%。八大公股昨日買超16.86億元，其買超前十大個股，包括4檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
3,370萬筆個資外洩！酷澎執行長朴大俊請辭
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導南韓電商巨頭酷澎（Coupang）日前因3,370萬筆用戶個資外洩，震驚南韓。酷澎執行長朴大俊於12月10日正式請辭。據公司公告，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
子憑母貴？華邦電子公司華東漲5%飆新高 分析師爆加碼時機
記憶體指標股今（10）日出現拉回，華邦電（2344）在早盤股價創新高後，不敵賣壓沉重，截至上午10時30分，翻黑下挫逾2%，並以20萬張成交量高居台股第一名；其轉投資封測廠華東（8110）則是大漲逾半根停板，衝高至51.7元創新天價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
籌碼／外資回頭大買台股！單週買超526億 光這檔就敲了近20萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/1~114/12/5）外資在集中市場總買進金額為8,501.14億元，總賣出金額為7,974.49億元，買超為526.65億元，另統計自114年年初至12月5日止，外資總買進金額為32兆7,098.08億元，總賣出金額為33兆1,964.01億元，累計賣超為4,865.93億元。外資總持有股票市值為42兆8,903.62億元新台幣，占全體上市股票市值的47.10%，較11月28日的42兆2,705.57億元新台幣，增加6,198.05億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電今除息將配發1296億元股利 引資金活水
初次上稿02:52 更新時間07：43晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今年第2季盈餘配發5元現金股利，於今（11）日除息，預計2026年1月8日發放股利，共計將發出1296.66億元，將為台股增添資金活水。台積電昨上漲25元，收盤價1505元，相較於9月16除息前的股價1255元，創除息前最高價，是自由時報 ・ 7 小時前 ・ 2
記憶體引爆科技通膨 NB、手機首當其衝…市場憂買氣急墜
記憶體價格暴漲衍生新一波電子業通膨，筆電、智慧手機、顯卡、網通等電子產品壓力大，漲價潮一觸即發。綜合業界與研調機構預測，...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
BBU族群嗨漲！順達飆逾7% 錸德挾逾2萬張大量鎖漲停 逾9千張排隊等買
BBU族群今（11）日續強，錸德（2349）挾2.7萬張成交量強鎖漲停12.8元，仍有逾9千張買單高掛，帶動同集團錸寶（8104）漲逾半根停板，指標股順達（3211）也在盤中大漲超過7%，激勵新盛力（4931）、興能高（6558）、加百裕（3323）、系統電（5309）等連袂上揚，成為盤面吸金指標之一。分析師指出，錸德近期量滾量上攻，12月以來走出強勢行情，只要未見大量長黑反轉訊號，仍具備續強空間。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
13檔業績創高 法人搶進場
全球股市2025年熱鬧非凡，台股更是一舉飛越諸多關卡、締造多項里程碑，而隨時序進入2025年底，上市櫃公司也迎來今年最後一波業績公布，11月營收全數出爐，統計共有87家公司11月營收創下歷史新高，家數較前月明顯成長，台新新光金（2887）、廣達（2382）、南亞科（2408）、國巨*（2327）等13檔本月來獲得法人買超力挺，成為投資人關注焦點。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
台積電11月營收3436億元「月減6.5%」 ！還是史上最強11月
晶圓代工廠台積電 (2330) 今（10）日公布11月營收為新台幣3,436億1,400萬元，較上月減少了6.5%，主要是10月營收為歷年新高，以致基期較高，不過，11月業績仍較去年同期的（2760億元）成長超過兩成，最強11月。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
聯準會降息1碼 童子賢揭兩大原因：符合市場預期
和碩董事長、玉山科技協會理事長童子賢11日出席公開活動，針對近期熱門的「穩定幣」與加密幣議題，坦言自己態度傾向「穩健」甚至被視為保守；從歷史來看，追求「穩定」往往伴隨泡沫風險，並點出數位金融去中心化與國家追求中心化的本質矛盾；此外，針對美國聯準會（Fed）後續動向，童子賢預期在川普政府主導下，降息將成定局，有助於活絡全球資金與商品市場。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 1
高股息、市值型ETF大對決！AI下個階段 布局哪種ETF更能賺？年終獎金要梭哈還是慢慢布局股市？
高股息ETF年年配息，市值型ETF默默成長，投資人到底該選哪一種才能真的賺到獲利？本集Yahoo TV《進擊的荷包》邀請證券分析師股添樂進行分析，他直言高息ETF仍可續抱，並教戰2026年AI狂熱續燒的ETF布局方向。領到年終想前進股市，該選單筆all in還是分批進場？專家分析兩種操作的優缺點。投資新手村進入「K線進階班」，哪種型態有低接買盤？哪種暗藏獲利了解賣壓？一次看懂六大紅K線圖代表的涵義。荷包診聊室聊到「川普投顧」，最近川普大買債券，債市後市如何？進擊的荷包 ・ 1 天前 ・ 發起對話