多力多滋蹦出新滋味 繼香菜後皮蛋正式邪惡降臨 2026 台灣邪教零食大戰的第一槍
皮蛋多力多滋新登場 請準備好粥跟豆腐── 2026 年第一個社群實驗已啟動
2026 年才剛開始，台灣零食界就先丟出一顆震撼彈。一款讓人看到名字就下意識皺眉、卻又忍不住想看更多的餅乾新口味——皮蛋多力多滋，經過 7-11 小編在 Threads 證實：「皮・蛋・多・力・多・滋，1.7 即將邪惡登場 🖤」。 沒有多餘說明，卻精準戳中台灣人對新奇零食的高度敏感。貼文一出，留言區立刻變成集體勸退與集體期待交錯的混亂現場。有人真心困惑表示：「你們現在洋芋片界發生什麼事了，受誰刺激了跟我說，不要這樣～」，也有人選擇先觀望，坐等勇者開箱，再來決定自己要不要跟風挑戰。
皮蛋多力多滋的提前心得大會──美食勇者已經出動
雖然 1/7 才是全台正式上架日，但對脆友來說，向來沒有「等上市再說」這件事。在官方鋪貨前，就已經有不少提前收到消息、搶先入手的勇者，陸續在社群上交出自己的試吃心得，替這款餅乾先行暖場。
其中，引起鄉民注意的，是實力派歌手動力火車在 Threads 上的評語：「好不好吃，見仁見智，但動力火車膚色沒有皮蛋多力多滋黑，很確定／By 列車長團隊。」一句話成功歪樓，卻也意外替這包餅乾多加了一層名人存在感，吸引不少粉絲跟風關注。
也有網友選擇完全照官方推薦吃法操作，準備香菜口味與皮蛋口味兩款多力多滋，直接拌進熱粥後分享心得：「真的被皮蛋多力多滋嚇到耶！研發部感覺很認真吃很多皮蛋😂，居然有一整顆皮蛋在嘴裡的感覺，不只有蛋黃，連蛋白的味道都有，香菜皮蛋是有備而來😎。」貼文一出，立刻吸引大批脆友湧入留言區，展開靈魂拷問與各式吐槽。
另一邊，則有網友把皮蛋多力多滋直接丟進豆花，發文表示：「沒可能 240 萬人看我吃皮蛋豆腐ㄟ」，隨即釣出同樣投入實測的網友回覆：「啤酒比較驚艷，建議先吃啤酒再吃皮蛋。」也讓整個討論逐漸從「敢不敢吃」，轉向「怎樣吃比較不後悔」。
從粥到豆花，再到搭配啤酒，在正式上架之前，皮蛋多力多滋就已經完成了一輪相當完整的「民間實測資料蒐集」。
新奇口味不只一包，是一整排──餅乾界的邪教宇宙
隨著話題延燒，脆友們開始在各大量販與超商餅乾區巡田水。有人拍下家樂福餅乾區照片，發文直呼：「家樂福有滿滿的邪教口味！！！香菜、皮蛋、生啤酒、榴蓮⋯⋯超級多！」畫面一出，讓不少人突然意識到，皮蛋多力多滋並不是單點事件，而是早已成形的一整條「邪教零食宇宙」。
社群討論也從單一新品，升級成餅乾家族的整合。有網友靈機一動提議，把波的多鹹蛋黃口味、香煎荷包蛋口味，再加上這次的皮蛋多力多滋一起搭配：「如果把這三包混在一起，是不是就變成三色蛋？」不只引發大量轉發，還成功召喚香煎荷包蛋小編現身回覆，順勢補充他們與網紅千千聯名推出的酥炸辣皮蛋口味，替「蛋系零食家族」補上支線設定。
不只如此，全家小編也沒錯過加入戰局的機會，提出另一套搭配公式——紅蘿蔔蔬果汁＋卡迪那豌豆脆片＋玉米，還假正經問「如果這三個一起吃，是不是就變成三色豆？」
讓整個討論再度歪向另一個熟悉卻令人無法拒絕的台式命題。
面對社群越玩越大的延伸創作，7-11 小編最後親自出面收尾，替這場混戰下註解：「網友自創三色蛋家族好笑程度 100%，華元小編跳出來整頓家族成員好笑程度 1000000%」
皮蛋多力多滋究竟會不會成為長青口味，還有待市場驗證；但可以確定的是——
2026 年才剛開始，台灣人已經先替零食界打出了第一槍，而且是帶著粥、豆花，還有過多的冒險實驗精神。
