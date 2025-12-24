多力多滋「皮蛋口味」將開賣！ 網熱議：請帶著滾出地球

多力多滋「皮蛋口味」即將開賣，商品照曝光在社群平台上瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

近來不少食品陸續推出香菜口味搶佔市場，而多力多滋（Doritos）香菜口味先前也在社群網站引發熱議。如今，多力多滋又要推出新口味，竟是被外國人封為最恐怖食物之一的「皮蛋」。消息曝光後，在網路上引發熱烈討論，而7-ELEVEN也搶先證實「多力多滋皮蛋口味即將開賣」，吸引大票網友留言喊：「你可以不吃，但一定要買給朋友」。

有網友在社群平台Threads貼出一張截圖，稱在電商平台看到「神秘的皮蛋口味」，不過網站顯示尚未開賣，讓他不禁好奇開賣日期。許多網友見狀震驚喊：「天啊，還有什麼口味不會被做成多力多滋」、「多力多滋是不是入魔道了，皮蛋口味是什麼意思」，但也有人相當期待：「太好了！可以吃一口皮蛋口味，配一口香菜口味了」、「期待能推出香菜皮蛋口味」。

廣告 廣告

電商隨後紛紛下架商品照片，不過商品圖早已在社群上瘋傳。對此，統一超商7-ELEVEN官方帳號於23日在Threads發文宣布：「蛋幾類（等一下）！多力多滋皮蛋口味即將開賣」，直接證實新口味即將開賣。

貼文曝光後，立即掀起網友熱議，許多網友紛紛留言，「邪教口味」、「留友吃」、「你可以不吃，但一定要買給朋友試試系列之一」、「請跟香菜多力多滋一起離開」、「多力多滋帶著你的皮蛋口味滾出地球」、「皮蛋口味欸！酷！如果加涼拌豆腐跟蔥花……」，還有人引用前總統蔡英文先前留言在網友「將香菜末拌在冰淇淋內」的梗圖，上面寫著：「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」。

多力多滋「皮蛋口味」即將開賣，商品照曝光在社群平台上瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招

警察追張文「為何不用槍」？ 網哀嘆現況：報告寫不完恐還得賠錢

電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫 竟是望族富三代