多力多滋「皮蛋口味」新上市！賣場上架粉絲瘋搶購 網友心得曝光

近年來許多經典零食、餅乾求新求變，推出各種奇怪口味，希望能夠吸引買氣。連鎖超商7-Eleven近日預告，多力多滋皮蛋口味即將於周三（7日）上市，不過事實上，愛買、家樂福等賣場已在昨（3）日搶先上架，同時奇怪口味餅乾新品還有樂事洋芋片生啤酒口味，貼文曝光後引發熱議。

7-Eleven近日在Threads發文表示，多力多滋皮蛋口味即將於周三登場，「你各位先冷靜一下。再去準備好粥、豆腐」；仔細一看可以發現，該款餅乾外包裝以皮蛋蛋白的黑色為主，本體的餅乾也是明顯包覆一層濃濃的黑色粉末，只能依稀看見原本的黃色玉米片，最後7-Eleven分享品嘗心得，「好吃是好吃，但是有個皮蛋味」。

對此，許多網友紛紛回應，「身為7-Eleven資深VIP，這個我真的不敢下手」、「多力多滋我真的告不贏，有沒有人要一起貸款」、「我貸款告不贏統一，只能靠脆友了」、「越來越邪門了」、「這到底誰要吃？」、「居然要開賣了」、「黑化多力」。

事實上，愛買、家樂福等已於昨日上架多力多滋皮蛋口味、樂事洋芋片生啤酒口味，愛買更祭出限購以防民眾搶購。不少人透露口感，「愛皮蛋的人會愛，很皮、很鹹」、「完全不行，皮蛋味道完全被蓋掉了」、「真的就是皮蛋的味道，喜歡皮蛋的人會喜歡，只是有點鹹」、「很啤～如果不喜歡啤酒的味道，就會覺得不愛～」、「皮蛋不錯，生啤酒不喜。但都是聞起來比吃起來味道更濃郁的路線」；另外有網友擔心酒駕問題，樂事洋芋片強調，「0酒精海量吃」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

