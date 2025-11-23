多功能排煙車加入救火行列

消防局新購置的排煙車強勢加入，提升消防戰力。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

老舊廳舍變身、排煙車強勢加入，中央地方攜手打造更安全的基隆。消防署副署長簡萬瑤日前率隊到基市消防局，實地訪視今年內政部補助經費執行情形。重點包括信義消防分隊廳舍改善工程，新購多功能排煙車的展示與操作示範，過程順利圓滿。

位在信義區教忠街的消防信義分隊廳舍使用多年，由於內部空間配置不佳、設備老舊及壁癌等問題，長期影響同仁備勤與休息品質。消防局行政科長余宗庭指出，這次獲消防署補助約四百萬元，進行環境改善工程提升廳舍品質，有助於消防人員的職安環境。改善工程包括寢室更新、地板重鋪、文康室改善、牆面粉刷、壁癌修繕及衛浴性別友善改造等。改善後的空間更安全、舒適、明亮，提供消防人員優質的備勤環境，有效提升生活品質與執勤效率。

在車輛汰換方面，消防局推動的「汰換老舊消防車輛第二期中程計畫」，獲消防署補助二輛多功能排煙車，總經費二千六百萬元。兩輛排煙車分別具有每小時十二點二萬及七點五萬立方米的排煙能力。

多功能排煙車為現代火場的重要支援戰力，配備高性能排煙機、抽風設備、照明設備與偵測儀器，可在火場中迅速排除濃煙、改善能見度，降低有毒氣體濃度，讓消防搶救人員更安全投入搶救行動。

排煙車能支援大型建物、地下空間、隧道等複雜環境中的排煙與通風作業，是提升城市救災效能的重要戰力。新購排煙車已在九月完成教育訓練，並正式配發仁愛與暖暖分隊。在十一月暖暖區一場地下室火警中，排煙車迅速投入實戰，有效降低濃煙濃度並改善消防員視野，展現優異效能，對整體救災進程有重要助益。

消防局長游家懿表示，中央與地方攜手合作，是強化消防救災能力不可或缺的力量。消防分隊廳舍改善及排煙車汰購成果，讓基隆市的消防戰力再提升一個層級。