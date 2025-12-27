多功能智慧永續基地 大仁滯洪池預計明年3月啟用





桃園市政府積極推動東門溪流域治理，備受矚目的「大仁滯洪池（員74B滯洪池）」工程已於今(114)年10月中順利完工。市府水務局27表示，該滯洪池目前正進行最後的驗收階段及設施整備與環境優化，預計於明(115)年3月底正式開放啟用，屆時將為桃園增添一座兼具防洪、生態與休憩功能的智慧永續基地。

大仁滯洪池工程自111年7月11日動工以來，歷時三年多的建設，總經費約新台幣8.34億元（含用地費4.74億元）。此項建設是保障周邊市民安全的重要設施，完工後可提供約13萬立方公尺的滯洪容量，並有效削減洪峰流量達13.9cms，將顯著降低年產值高達6,085億元的龜山產業園區及周邊社區的積淹水風險。



大仁滯洪池抽水站。





水務局長劉振宇指出，面對極端氣候的挑戰，滯洪池不僅是硬體的防洪工程，更是城市韌性的體現。大仁滯洪池在規劃之初便納入環境美化與生態復育概念：設置景觀步道、綠地植栽與生態池，未來將成為居民散步及孩子親近自然的公共空間，並設置以「馬口魚」為主題的裝置藝術及創意彩繪牆增加人文氣息，讓滯洪池成為融合「安全、環境、教育」的場域。

值得一提的是，本計畫充分體現了「企業即社區夥伴」的精神。水務局先前已與經濟部產業園區管理局及11家在地企業（如南僑油脂、祥儀企業、太古可口可樂等）簽署合作意向書，透過「綠色認捐」方式，由企業投入植樹、設施維護及物資捐助。這種產、官、社共同參與的模式，確保了滯洪池在完工後能獲得更完善的長期養護。

大仁滯洪池馬口魚裝置藝術。





水務局強調，未來將持續導入智慧水務管理，讓大仁滯洪池在115年3月啟用後，不僅能於豪雨期間發揮關鍵的治水效益，平時更能成為桃園市推動永續治水與永續環境的標竿。

大仁滯洪池創意彩繪牆。

