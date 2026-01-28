「多吃蛋白質」竟能抑制食慾！醫：攝取量增50%...瘦得快、老得慢

復健科醫師王思恒引述《美國人飲食指南科學基礎2025～2030》最新報告指出，現行每日蛋白質建議量如同基本工資，僅能維持基本生存，若想達到更佳的健康品質，蛋白質攝取量應直接增加50%。他強調，許多民眾誤以為早餐喝豆漿、晚餐吃排骨就足夠，實際上可能長期處於蛋白質攝取不足的狀態。

一般上班族每天每公斤體重應攝取1.2至1.4克蛋白質，以60公斤的人為例，需要攝取72至84克。(圖/pxhere)

王思恒在粉專「一分鐘健身教室」表示，這份科學報告拋出震撼彈，打破過去對蛋白質攝取的認知。他列舉三大理由說明為何需要提高蛋白質攝取量。首先，肌肉是抗老保險金，研究顯示每公斤體重攝取1.2至1.6克蛋白質，能在減脂過程中保留珍貴的肌肉組織。

其次，蛋白質具有天然的食慾抑制效果。王思恒解釋，充足的蛋白質能精準調節飽足感訊號，讓大腦自動降低對零食的渴望，比起靠意志力戒除手搖飲，多攝取雞胸肉等蛋白質食物更為有效。

第三點則與年齡有關。王思恒強調，隨著年紀增長，身體處理蛋白質的效率會下降，因此長輩需要的蛋白質其實比年輕人更多。他形容歲月不是殺豬刀而是碎肉機，若攝取不足，肌少症恐怕會找上門。

比起靠意志力戒除手搖飲，多攝取雞胸肉等蛋白質食物更為有效。 （示意圖／Pixabay）

針對不同族群，王思恒提供具體建議。一般上班族每天每公斤體重應攝取1.2至1.4克蛋白質，以60公斤的人為例，需要攝取72至84克。健身愛好者或重訓族群建議拉高到1.4至1.6克甚至更高，而長輩則應比照運動員標準以維持肌肉健康。

王思恒特別提醒，增加蛋白質攝取的同時別忘了多喝水，並優先選擇植物豆類、魚類與白肉。不過，有腎臟相關病史的民眾在調整飲食前，務必先諮詢醫師意見。

