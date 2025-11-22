多吃青菜不能解決便秘！醫揭秘「4迷思」 一堆人都做錯
健康中心／綜合報導
現代人長期久坐加上不健康的飲食習慣，容易導致便秘。不少人以為只要多喝水、多吃蔬果就可以改善，但醫師郭彥良先前打破迷思，表示其實最重要的是在想排便的時候，就馬上找到廁所解放，是最理想的狀態。
郭彥良指出，其實排便的原理是經過消化後的食物會被儲存在大腸中，因為大腸不太願意吸收營養，所以基本上它僅提供放置，正常來說借放1天後就會排出，不過如果它不願意借放太久，就會一直跑廁所，反之則會2、3天才解放一次。而這些食物在大腸內儲存到一定的程度後，腸子就會將它們往下推，到了指定位置後就會產生便意。
郭彥良表示，等到食物來到肛門的括約肌後，此處分成兩個部分，一是內括約肌，另一則是外括約肌，人的意志只能控制外括約肌，內括約肌則必須靠腸子的神經自主控制，意思是人類只能阻止排便，避免在不適當的時機解放，但不能靠意志將糞便排出，「所以理想的排便是可遇不可求的。」
郭彥良進一步說明，「除非時機對了，否則沒有辦法靠意志力排便的。」並舉出4個熟知的預防便秘方式，並解釋其中無法幫助排便的原理。
1、多喝水
唯一有效的喝水是睡醒覺內30分鐘內大量飲水，這能誘發胃結腸反射，讓大腸產生劇烈蠕動，有助於排便。但如果是在其他時間內飲水，只會幫助排尿而已，所以別再傻傻相信「多喝水能軟化大便」了。
2、多運動
多運動雖然對身體好，但並不會讓腸子也跟著蠕動，更不會因此讓排便變得順暢，進而改善便秘。
3、多補充蔬菜水果
多吃蔬果確實對身體很好，也能讓腸子的蠕動加快，但如果無法排出，只是單純讓糞便量變多的話，對便秘的人反而是雪上加霜。
4、定時上廁所
「這是超誇張的衛教！」郭彥良解釋，依照上述的排便原理可知，人是無法靠意志排出糞便的，因此時機不成熟時，就算坐在馬桶上，頂多只能讓你排出幾顆象徵性的便便交差了事。
另外，郭彥良表示，有人會因為覺得外面的廁所很髒，忍到回家才解放，但通常也已失去排便的機會了，「如果一再錯過排便時間，腸子就會像充氣幾天的氣球一樣，收縮力很差，導致腸子軟弱無力，失去原有的收縮力。」所以最好的預防便秘方式是，早上起床喝一杯溫開水，30分鐘內如果感覺到便意，就是胃－結腸反射，儘快去解放。
