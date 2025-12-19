多吃魚會變聰明？譚敦慈最推薦這種魚 籲「4種大型魚」少吃

生活中心／許智超報導

吃魚有益健康，牠們身上的養分Omega-3有降血脂等好處。對此，有「無毒教母」之稱的譚敦慈就分享自己選購魚類的原則，其中特別推薦鯖魚，因為牠是魚油含量第一名，挑選時要注意肉質彈性好、沒有腥臭味、魚眼要亮等，同時也提醒民眾要少吃4種特定魚類。

譚敦慈日前在節目《健康2.0》上提到，國外曾有研究指出，某地區孩童的智商普遍偏低，雖然他們同樣以魚類為主食，但主因可能與他們多食用大型魚種有關。

譚敦慈表示，大型魚體內可能積存較多重金屬或污染物，長期食用恐影響健康，因此4種魚要少吃，分別是鮪魚、旗魚、油魚、鯊魚。另外毒物學上還有「三不吃」，那就是魚頭、魚皮、魚內臟，因為這些部位容易殘留有毒物質，應避免食用。

譚敦慈說「聰明吃魚，真的會變聰明」，建議以小型魚為主，而所謂的小型魚指的是，整條放入盤中、頭尾可見的魚種。她最推薦鯖魚，因為是魚油含量的第一名，挑選鯖魚時要注意肉質彈性好、沒有過多黏液、沒有腥臭味、魚眼要亮，且最好不要回家自己殺，讓老闆趕快處理，至少把內臟拿掉，腐化速度會比較慢。

此外，對於台灣人很愛的虱目魚，譚敦慈則指出，其魚油含量高，但魚肚上的油脂並非Omega-3脂肪酸，而是一般脂肪，因此建議食用部位以魚肉為主，避免攝取過多魚肚脂肪。她提到，曾有病患為攝取魚油，大量食用虱目魚肚脂肪，結果吃到最後膽固醇指數飆高。

