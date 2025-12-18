多吃魚變聰明？譚敦慈「最推薦這種魚」 少吃4種大型魚類

譚敦慈點出可以多攝取鯖魚。（示意圖／Pexels）

魚類富含DHA與EPA等成分，具有預防心血管疾病與降低失智風險的功效。衛福部指出，魚類與海鮮不僅脂肪含量低，還含有豐富的ω-3（Omega-3）脂肪酸，有助於減少身體發炎反應。對此，有「無毒教母」之稱的譚敦慈也分享自身選購魚類的原則，特別推薦鯖魚，同時提醒民眾要少吃四種特定魚類。

譚敦慈日前在節目《健康2.0》中表示，國外曾有研究指出某地區孩童的智商普遍偏低，雖然他們同樣以魚類為主食，但主因可能與他們多食用大型魚種有關。譚敦慈強調，大型魚體內可能積存較多重金屬或污染物，長期食用恐影響健康，並點名鮪魚、旗魚、油魚與鯊魚這四類魚種應減少攝取。

此外，從毒物學角度出發，譚敦慈提醒有「三不吃」原則：魚頭、魚皮與魚內臟，因這些部位較易累積毒素，應避免食用。

談到如何「聰明吃魚」，她建議以小型魚為主，所謂小型魚是指能夠整條放入盤中、頭尾可見的魚種。她特別推薦鯖魚，因其魚油含量為所有魚類之冠。選購鯖魚時，應挑選肉質具彈性、無腥臭味且魚眼明亮者，同時避免魚體表面出現過多黏液。購買後也應盡量請商家現場處理內臟，以減緩腐敗速度。

至於台灣人常見的虱目魚，譚敦慈指出其魚肉含有優質脂肪，但魚肚上的油脂並非Omega-3脂肪酸，而是一般脂肪，因此建議食用部位以魚肉為主，避免攝取過多魚肚脂肪。她補充指出，曾有病患為攝取「魚油」而大量食用虱目魚肚脂肪，結果膽固醇指數飆高。

針對魚類選擇，環境部亦曾引用美國食品藥品管理局（FDA）的建議，提醒民眾避免攝取含汞量高的七種魚類，包括國王鯖魚（高汞品種）、旗魚、橙鯛魚（又稱長壽魚）、鯊魚、劍魚、墨西哥灣方頭魚與大眼金槍魚。

相對而言，較為健康的魚種則包含藍魚、水牛魚、鯉魚、石斑魚、智利鱸魚、大比目魚、白色與黃色金槍魚、馬鮫魚、大西洋條紋鱸魚、太平洋黃花魚等，民眾可依自身需求與健康狀況選擇攝取

