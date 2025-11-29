多吃「4食物」保養膀胱還能防頻尿！醫教你吃出最健康泌尿系統
想照顧膀胱健康，不必依賴枯燥無味的保健品，可透過正確的食材選擇與簡單烹調，就能在享受美食的同時兼顧泌尿系統健康。醫師特別推薦4種食物，作為膀胱保健的天然良方，從根本強化泌尿系統功能，讓人不再為頻繁跑廁所而困擾，重拾生活自由與睡眠品質。
蛋白質食材強化骨盆底肌力
泌尿科醫師朱信誠指出，優質蛋白質不僅是肌肉的重要建材，對於頻尿問題也有顯著幫助，如雞肉、海鮮、蛋等富含優質蛋白食物能，有能效強化骨盆底肌肉群，為膀胱提供更好的支撐力。特別是許多中年男性因骨盆底肌退化而出現頻尿問題，更需要從飲食中補充足夠蛋白質。
在料理方面，可選擇簡單的水煮雞絲沙拉、清蒸鮭魚或蝦仁，甚至是煎蛋、茶碗蒸等方式攝取。他特別提醒，烹調時應保持清淡口味，避免過鹹調味刺激膀胱，造成反效果。
南瓜籽能舒緩膀胱過動
朱信誠解釋，南瓜籽雖小，營養價值卻相當豐富。南瓜籽富含鋅、鎂、植物固醇和木酚素等成分，具有優異的抗氧化能力，還能有效舒緩膀胱過度活動、增強肌肉力量，堪稱「泌尿道的保養豆」。
這種營養密集的種子可以輕鬆融入日常飲食中—早餐撒在優格或燕麥上增加口感，也可以輕炒當零食，甚至磨成粉拌入飯中。朱信誠建議選擇無鹽、無調味的南瓜籽，以獲取最純淨的營養。
芋頭有助維護膀胱黏膜健康
芋頭在改善頻尿方面有其獨特作用。朱信誠說明，雖然芋頭不直接強化肌力，但能幫助維護膀胱黏膜健康，減少膀胱因外界刺激而過度收縮的情況，進而改善頻尿問題。
傳統的芋頭燉雞、芋頭排骨湯都是理想的膀胱保健料理。此外，芋頭蒸飯、清炒芋頭絲，甚至是低糖的芋頭泥、芋頭小丸子都是不錯的選擇。朱信誠提醒，製作甜點時應避免添加過多糖分與椰奶，以維持食物的健康價值。
適量銀杏可改善排尿不順
銀杏不僅對腦部健康有益，對泌尿系統同樣有正面效果。朱信誠指出，銀杏具有「收斂除濕」的功效，能有效改善排尿不順、頻尿及小便混濁等問題。在烹調上，銀杏炒雞丁、銀杏炒芹菜或將銀杏加入養生雞湯等，都是理想的料理方式。他特別強調，銀杏不宜過量食用，一次食用幾顆即可，尤其是有慢性病的患者，更應先諮詢專業醫師或營養師的建議。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／朱信誠醫師
62歲葉童凍齡慢老、減肥全靠這樣做！早餐愛吃麵包、雞蛋＋它 醫師狂推
81歲不用看護的祕密！歸亞蕾天天「做這事」 自爆比年輕人還健康！
預防腦退化快壓黃金穴位！喝這杯茶改善多夢、睡不好、排大腦毒素
