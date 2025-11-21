多吃「6大營養素」告別掉髮！營養師教你這樣吃強化毛囊 解決脫髮困擾
頭髮健康與營養密不可分，面對落髮危機，研究顯示，多達85%的落髮問題與營養失衡有關，而透過補充6大關鍵營養素，不僅能強化毛囊活力，更能從根本解決脫髮困擾，讓秀髮重現光彩。
六大營養素是防掉髮關鍵
營養師高敏敏表示，適當的飲食調整可大幅改善掉髮問題，想防止頭髮大把大把掉，這6大營養素必不可少：
1.蛋白質
優質蛋白質是維持健康髮絲的基礎。蛋白質能有效維持毛囊活力、增加髮絲彈性，同時修復受損頭皮。魚類、肉類、蛋類及豆類都是優質蛋白質的絕佳來源，每日攝取足量蛋白質可明顯改善髮質。
2.鐵質
鐵質不足會導致毛囊進入休止期，使落髮情況加劇。鐵質能促進紅血球運輸氧氣到毛囊，避免因貧血而引起的落髮問題。想補充鐵質，可多食用牡蠣、豬肝及紅莧菜等食物，特別是女性更要注意鐵質攝取。
3.維生素C
具有強大抗氧化效果的維生素C能有效保護毛囊健康。維生素C不僅能對抗環境壓力，還能促進髮內膠原蛋白形成，增強髮絲韌性，如芭樂、莓果、柳橙及蘋果等水果，都是維生素C的優質來源，建議每日攝取。
4.維生素B群
維生素B群在促進蛋白質合成中扮演關鍵角色。想要改善頭髮生長和修復，應多攝取綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽、瘦肉及奶類等富含B群的食物，這些營養素能直接影響頭髮的生長周期。
5.必需脂肪酸
必需脂肪酸有助於頭髮主要成分角質的形成，適量攝取健康脂肪可促進頭皮健康、增強毛囊活力。如堅果、植物油、酪梨及鮭魚等食物，都富含必需脂肪酸，是護髮的理想選擇。
6.鋅元素
體內鋅濃度下降與落髮有明顯關聯。鋅是維持頭髮健康的重要微量元素，建議可從牡蠣、蛤蜊等海鮮及各類肉品中獲取充足鋅質，預防因缺鋅引起的脫髮問題。
落髮有五大隱形原因 需多加警惕
除了營養因素外，高敏敏也提醒大家注意其他可能導致落髮的隱藏原因。如睡眠不足會干擾荷爾蒙分泌、影響頭髮生長；過度節食造成營養不足；經常食用生蛋會因抗生物素蛋白阻礙營養吸收；過度染燙髮會損傷頭皮與髮絲；而長期壓力過大則可能導致休止期脫髮，這些問題都引發大量掉髮現象。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／高敏敏營養師
