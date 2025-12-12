多名女醫師受害！前台大醫院婦產科主任涉性騷 監察院全票彈劾通過

記者楊士誼／台北報導

台大前教授陳思原，兼任台大醫院婦產部主任期間，利用公務上權勢及機會，性騷擾多名受其指揮之住院醫師，經台大醫院性騷擾申處會決議性騷擾成立。監察院今（12）日指出，已於114年12月9日審查通過監察委員紀惠容、王幼玲提案，並經全票通過，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，陳思原於106年8月1日至112年7月31日兼任台大醫院婦產部主任，綜理台大醫院婦產部業務。竟於擔任主任期間，利用職場上之優勢地位，以言語及不當肢體接觸等，對多名受其監督指揮之住院醫師為性騷擾，情節如下：

一、乘甲女不及抗拒而擁抱甲女之行為，致甲女陷入驚嚇、害怕、不舒服及痛苦之中，影響甲女工作及生活。

二、藉職務之便增加與壬女相處機會，並多次以觸摸壬女腰部、臀部、大腿等不當肢體接觸方式，性騷擾壬女得逞。

三、以物化女性之言辭，言語性騷擾癸女，且被彈劾人要求癸女下班聆聽其唱歌，及觸摸癸女手部、背部等行為，均使癸女致生困擾與壓力。

監察院表示，上述違失情節，經詢問被害人指證歷歷，陳思原於監察院詢問時，雖以「我不記得」、「沒有印象」等語矢口否認，惟監察院經與所調得之全案卷證互核，堪以認定被害人之指述為真實。其中性騷擾甲女及癸女部分，業經台大醫院性騷擾申處會作成「性騷擾成立」之決議。

監察院指出，陳思原任台大婦產科主治醫師已30餘年；婦產科核心業務多涉及女性健康權益，身為婦產科醫師，其對女性身體自主權之保障與尊重及性別平等意識等事項，本應較其他科別醫師有更高之敏感度與認知，並應落實作為個人之日常行為與人際互動之準則；且他兼任台大醫院婦產部主任職務，更應致力營造性別友善工作環境，並防治職場性騷擾。竟反利用其職場上之優勢地位，製造與女下屬單獨相處之機會藉機性騷擾。

監察院強調，以上行為已構成權勢性騷擾，侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響機關聲譽及形象，違反公務員服務法第6條及第7條後段規定，情節重大，爰依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權、拒絕性騷擾，請撥打110、113

