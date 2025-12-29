多名市議員串聯助攻 化身賴瑞隆分身拉票

高雄市 / 綜合報導

民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，立委賴瑞隆一早在鳳山站路口向市民問早，同一時間，全市11個選區也有市議員當分身，串聯替他站台；另一方面，邱議瑩獲前農業部長陳吉仲公開力薦，爭取農民選票；許智傑以及林岱樺也都各自勤跑行程，爭取選民支持；而藍營柯志恩，下午則是受邀參加鳳山醫院二期醫療大樓開幕典禮，同場較勁還有綠營的邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，三人台下互動笑鬧，喊話要團結，不過這場合獨缺林岱樺出席。

立委(民)賴瑞隆說：「拜託拜託，賴瑞隆拜託。」立委賴瑞隆，清晨站上鳳山街頭，在路口向市民問早，同一時間全市11個選區同步啟動，多名市議員串聯助攻，化身賴瑞隆分身，替他拉票。

高雄市議員張博洋說：「(支持)賴瑞隆，拜託大家。」另一方面，邱議瑩也不孤單，前農業部長陳吉仲說：「(對)台灣農民最照顧，支持的立法委員，高雄市如果有這麼好的市長，高雄的農業一定會大發展。」前農業部長陳吉仲，公開力薦，大讚她推動農產品產銷，鎖定農民選票全力衝刺，立委(民)許智傑說：「感謝感謝，謝謝喔，小朋友好。」許智傑則是勤走基層，與左營區地方里長一同路口拜票。

立委(民)林岱樺VS.長者說：「好久不見了喔，哇，祝福你健康平安，(好祝福祝福)，謝謝喔，祝大家新年恭喜。」林岱樺走訪林園區的護理之家，和國小師生一同送愛心，以行動關懷爭取長輩支持，立委(國)柯志恩VS.護理師說：「妳們好聖誕喔。」國民黨柯志恩，下午則是受邀參加，鳳山醫院二期醫療大樓開幕典禮，聚焦醫療建設搶攻長者族群，同場較勁的，還有綠營的許智傑、賴瑞隆，以及邱議瑩。

立委(民)賴瑞隆VS.許智傑VS.邱議瑩說：「剪刀石頭布，喔，哈哈哈。」三人同框，猜拳假裝決定政見會登場順序，台下互動，火藥味暫時收起。

立委(民)許智傑說：「我們算是很好，其實不管誰出線，我們都會很團結，所以我們高雄算是大家風度都很好。」只是同場活動藍綠同框，唯獨不見林岱樺出席，誰能在激戰中，成為綠營出戰的最後人選，在掀牌之前，還是兄弟登山各自努力。

